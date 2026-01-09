瞬間老10 歲不是錯覺！40＋歲「顯老外套」公開，造型師親授：避雷穿搭3公式
秋冬之際，外套幾乎決定了整體穿搭的第一印象，選對款式，不只能保暖、防風，還能讓造型看起來俐落有精神；但一旦挑錯，厚重比例與不合時宜的設計，很容易讓視覺年齡瞬間加10歲，特別是進入 40 歲後，外套不只是流行單品，更與線條、氣色和氣場息息相關，這篇整理出常見的顯老外套地雷，以及實際好上手的避雷穿法，幫你在冬天穿得暖，也穿得年輕。
容易顯老外套：大格紋外套
大格紋外套本身存在感強烈，一旦配色過於復古或格紋比例偏大，很容易放大身形、模糊輪廓，讓整體看起來沉重又老派，尤其是偏厚毛料的大格紋，若剪裁不夠俐落，更容易讓上半身顯得寬壯，視覺年齡自然往上加。
容易顯老外套：皮草羽絨外套
雖然說，毛毛皮草在今年秋冬重新回歸，然而，有些款式、設計，還是會建議就讓它留在過去，例如會拼接皮草的羽絨外套，羽絨本身就自帶份量感加上蓬鬆毛感，很容易讓造型顯得過於隆重，若版型寬大、長度卡在臀部位置，更可能讓整體比例失衡，顯得厚重又顯老。
容易顯老外套：軟材質外套
過於柔軟、沒有挺度的外套，穿在身上容易塌陷，直接暴露身形曲線與身材比例，少了結構線條的支撐，反而會讓整體看起來疲態、沒精神，也缺乏俐落感。
避雷穿法：用顏色營造層次感
日本造型師Emily提醒，想要讓自己穿外套看起來年輕、有精神，可以先從用顏色來營造層次感，像是輕盈又保暖的羽絨外套，具有份量感的它，難免讓人擔心會不會顯胖，這時候就會建議，像是下身與配件等外露單品，可以選擇低調的色調，讓整體看起來更清爽；相對地，在內搭加入明亮色彩，讓臉部周圍不顯暗沉，製造視覺對比，不僅更有精神，心情也會跟著提升。
避雷穿法：透過單品來顯瘦
Oversize 外套也不是不能穿，而是需要搭配得當！Emily指出，記得利用單品搭配來達到顯瘦效果！像是內搭選擇薄而保暖的高領單品，就能減少厚重感、提升視線焦點，另外，針織衫可搭配細 V 領設計，能拉長頸部線條，讓層次交疊的部分顯得更加俐落，Oversize 外套也能穿得更有型、更好看。
避雷穿法：輪廓調整線條
外套的長度與剪裁，直接影響整體比例！長版外套不一定顯老，重點在於上下銜接是否流暢。Emily推薦，不妨嘗試選擇能讓上下輪廓自然銜接的長度。例如，穿著長版大衣時，搭配裙長略微從大衣下襬露出的款式，能營造柔和流暢的線條，展現女性特有的優雅氣質。
封面圖片來源：IG@yoshikotomioka、ungrid_official
