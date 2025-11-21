瞬間腸爆裂！15歲少年遭同事脫褲「高壓氣管灌肛」 竟稱惡作劇...他內臟受損身亡
土耳其烏爾法省博佐瓦（Bozova）地區近日發生一起極其殘忍的職場霸凌致死事件。一名年僅15歲、在木工廠擔任學徒的少年穆罕默德·肯迪爾奇（Muhammed Kendirci），因遭到同事以「惡作劇」名義的暴力行為，最終傷重不治，引發當地社會關注。
同事如何造成15歲少年不治身亡？
根據土耳其媒體報導，事件發生於上週五（14日），肯迪爾奇在工作時，遭同事哈比普·阿克索伊（Habip Aksoy）及另一名友人按住，兩人強行脫下少年的褲子，並將高壓氣缸的空氣管插入其肛門內。高壓空氣瞬間造成少年腸道破裂與嚴重內臟損傷。
肯迪爾奇隨後被緊急送醫治療，但因傷勢過重，經搶救5天後於19日宣告不治。
犯案同事遭逮後怎麼說？
警方事後逮捕阿克索伊，他辯稱整起事件只是「同事間的惡作劇」。阿克索伊在調查期間一度被釋放並接受司法監管，但經上訴後，法院重新簽發拘捕令，嫌犯再度被羈押。案件目前仍在進一步調查中。
事件曝光後，在當地引發強烈譴責。許多民眾批評此類暴力行為絕非所謂的「玩笑」，要求相關單位加強職場安全與對未成年勞工的保護。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿
