瞬間致命！ 美汽車駕駛闖鐵道口猛撞火車
美國密西西比州發生一起重大車禍，一輛汽車直直開進鐵道口與一列高速行駛的火車相撞，造成汽車駕駛當場死亡。當時列車上共有55名乘客，受撞擊的車廂乘客表示，衝擊力道非常大，當下還以為火車要脫軌了。
一輛汽車從右邊駛來，完全沒注意到前方一列火車正要高速通過，汽車就這樣在鐵道路口，直直撞上火車車廂，發出巨大聲響。
事故火車乘客羅邁恩：「我們開始聽到，聲音大家都轉過頭來看，當時列車上還有相當多的人，我們環顧四周，結果發現我們撞上了什麼東西。」
這起重大車禍6號發生在美國密西西比州的高蒂爾，晚間8點左右，40歲的汽車男駕駛，在撞擊當下從車輛中被拋出當場死亡。
火車上當時載著55名乘客，撞擊車廂的乘客形容，衝擊力道之大，甚至以為列車會脫軌。
事故火車乘客羅邁恩：「他們（乘客）被撞得很厲害，甚至以為火車會脫軌，燈光立刻熄滅了，車站工作人員將我們從最後一節車廂中疏散，為了安全考量。」
撞擊過後，該節車廂的底部幾乎完全被摧毀，而部分乘客被警察要求，待在原位等待調查將近四個小時。鐵道公司則發聲名表示，將提升鐵路道口的安全措施，避免類似悲劇重演。
更多東森新聞報導
獨家／合理嗎？ 鳳山「無照」停車場 沒位停離場得付
婦人持剪刀企圖攻擊 3女同學嚇壞奔店家求助
太危險！男女騎車上演「機車便當」19秒畫面曝
其他人也在看
最新畫面曝光！特斯拉「砲彈式擊中預拌車」…大片煙塵中又撞倒4貼機車
屏東縣恆春鎮麥當勞前的路口6日下午發生一起慘烈車禍，一輛特斯拉行經該處時不知何故高速撞上前方的水泥預拌車後，再失控波及一輛機車，造成26歲特斯拉駕駛李男傷重不治，同車的妻子、2名4歲小孩輕微擦傷、意識清楚，被波及的機車騎士蔡男（33歲）與後座妻子（33歲）雙腿骨折，同車的2名分別為6歲、5歲的孩子輕微擦傷，目前最新車或畫面也已曝光，當時特斯拉不知何故高速衝撞預拌車，現場揚起大片煙塵，緊接著再波及到三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
搶救營收！美速食品牌要關200-350間「業績不佳」門市
搶救營收！美速食品牌要關200-350間「業績不佳」門市EBC東森新聞 ・ 1 小時前
馬雅古城藏三千年秘密！對齊日出象徵四方 馬雅「宇宙觀建築」重寫文明時間軸
根據《CNN》與《科學進展》（Science Advances）期刊報導，該研究由美國亞利桑那大學人類學教授猪俣健（Takeshi Inomata）領導，團隊運用光學雷達（LiDAR）技術，在茂密森林中識別出遺址輪廓。過去因其建築以泥土為主體、與自然地形融合，這座長1.4公里、高15公尺的平台建築...CTWANT ・ 2 小時前
馬斯克想蓋大型晶圓廠！黃仁勳「1句點破」喊不可能：想取代台積電太難
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）最近向股東宣布，想蓋一座超大型晶片工廠，替自家生產晶片，目標是未來每個月能做出一百萬顆。不過，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台灣受訪時回應說，要做到台積電（TSMC）那種水準，幾乎不可能。三立新聞網 setn.com ・ 45 分鐘前
急繳費？ 公車司機丟包乘客 半路違停急奔通訊行
台南一名公車司機竟在非站牌處停靠，讓乘客下車後自己衝進通訊行，疑似繳費卻讓乘客在車上等候，還違規停在紅線上！乘客痛批這名司機擅離職守，「這家客運公司的螺絲鬆了嗎？」台南市公運處長劉佳峰表示，已要求客運業者調閱行車紀錄影像釐清，若查證屬實將依規定裁罰。網友質疑，「司機的行為實在太離譜了！」TVBS新聞網 ・ 8 小時前
震撼影像曝光！UFO盤旋墨西哥魔鬼火山口 專家：「跨維度大門」開啟
墨西哥著名的波波卡特佩特火山（Popocatépetl）上空，近期傳出一起令人震撼的「不明飛行物」（UFO，現官方多稱為UAP）目擊事件。一段火山監控攝影機捕捉到的畫面顯示，一個發著詭異光芒的飛行物體，竟然直接朝著這座正在冒煙的活火山火山口衝去，隨後在上方穩定地旋繞盤桓，整個過程清晰可見，畫面曝光後立刻在全球科幻與UFO愛好者社群中引發高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 47 分鐘前
熊闖日新幹線車庫 棕熊追車「一拳打凹引擎蓋」
熊闖日新幹線車庫 棕熊追車「一拳打凹引擎蓋」EBC東森新聞 ・ 1 小時前
女子家中撞鬼！身後長髮女「一動不動」影片瘋傳…網看「1動作」驚：不是倒影
萬聖節雖已過去，但對一名英國女子來說，恐怖似乎尚未結束，這名女子先前在家中拍下的一段影片，竟疑似出現「鬼影」，詭異身影面色蒼白、動作僵硬，甚至未隨她舉手而移動。影片曝光後累積逾150萬次觀看，引發網友熱議與驚恐，更有不少人勸她盡快驅魔搬家。鏡報 ・ 1 天前
俄8倍兵力包圍 烏東要地「紅軍城」恐兩周內被攻陷被
俄8倍兵力包圍 烏東要地「紅軍城」恐兩周內被攻陷被EBC東森新聞 ・ 2 小時前
〈府城廣角鏡〉缺廉價勞工？挨批的行政院擴大移工政策
吳威志 行政院拍板的擴大移工政策，主張「加薪本勞才能增聘外勞」，並允許資深移工取得永…中華日報 ・ 36 分鐘前
鳳凰颱風轉北周一是關鍵 氣象署揭對台影響時間
鳳凰颱風轉北周一是關鍵 氣象署揭對台影響時間EBC東森新聞 ・ 1 天前
臺東吹起復古風！慢村生活節帶你重返舊時光
【記者張嘉誠／綜合報導】 隨著台東縣長饒慶鈴與立法委員陳瑩等貴賓共同撕下象徵時光啟程的「復古票根」，「2025 […]民眾日報 ・ 34 分鐘前
賴清德青年百億圓夢計畫竟用國發基金預算 王鴻薇：不務正業
總統賴清德的重要青年政見「青年百億海外圓夢基金計畫」近日發出首播影片。不過國民黨立委王鴻薇質疑，明年度預算竟是由國發基金編列而非教育部青年署，批評此舉「不務正業」、「預算通通亂掉」。中天新聞網 ・ 38 分鐘前
海鷗颱風重創越南 10死數十萬撤離
海鷗颱風在6號晚間登陸越南，雖然已經消散，但風雨持續影響當地，今天進入第3天，當局災情統計至少5人死亡、10幾人受傷，中南部各省一共撤離53.9萬人，另外還有超過上萬棟房屋淹水和受損，由於部分地區...大愛電視 ・ 10 小時前
台灣副總統在歐洲議會呼籲加強合作 中國強烈抗議
台灣副總統蕭美琴赴布魯塞爾參加 「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）2025年峰會，並在歐洲議會發表講話，強調台海和平對全球穩定乃至經濟發展至關重要」，並呼籲國際社會反對以武力單方面改變現狀的企圖。德國之聲 ・ 2 小時前
「台灣有事恐成日存亡危機」 高市強硬：能行使集體自衛權
「台灣有事恐成日存亡危機」 高市強硬：能行使集體自衛權EBC東森新聞 ・ 1 小時前
風評：失言又失格的曾文生，專業何在？
雖然這不是政治性遠高於專業性的台電董事長曾文生第一次失言，但這次情況算是更嚴重，因為是既失言又失格更無專業。台北市翡翠水庫多次緊急支援台電發電，翡管局研擬收補償費，台電董事長曾文生回應，台北市需要的電力主要是靠其他縣市發電提供，若台北市以翡翠水庫多次支援台電發電為由要加收額外費用，恐怕其他縣市也會要求送電來台北市要額外計費。每個水庫（公共建設）規劃與興建時一......風傳媒 ・ 12 小時前
很多人不知道！機車「常見加裝物」恐被檢舉吃罰單
很多人不知道！機車「常見加裝物」恐被檢舉吃罰單EBC東森新聞 ・ 59 分鐘前
全台11/11將入鳳凰颱風警戒圈 吳聖宇：恐比強度颱風更危險
鳳凰颱風進逼，氣象專家吳聖宇示警，「鳳凰」雖可能不會以巔峰之姿撲台，但鳳凰颱風的環流大，全台均有機會感受明顯風雨，11日至13日是關鍵期，預計全台將在11日進入警報範圍。中天新聞網 ・ 1 天前
父母總是「捨不得花自己」？精神科醫示警：小心最後賠上健康
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】「孩子要繳房貸，怎麼能讓他請我吃那麼貴的餐廳？」、「這件外套好看，但我都一把年紀了，不值得再買新的。」在通膨、低薪與高壓社會下，許多五、六十歲以上的長輩，即使手上有充裕的資金，仍不敢為自己花錢，更不捨得讓子女破費。這種現象被精神科醫師洪敬倫形容為一種「消費愧疚症候群」，源於亞洲文化中「節儉即美德」的價值觀。 當節儉變成一種內耗 可能害你賠上健康 洪敬倫醫師指出，許多中高齡族群雖無經濟壓力，卻在日常中展現出「花錢焦慮」：比價時先看價格再看喜好、穿磨損的鞋仍不肯換、甚至身體不適也不願就醫，只因覺得那筆錢該留著給誰以防萬一。另一種現象是「非理性節儉」，例如食物捨不得丟棄，儲存在冰箱中反覆加熱食用，或是捨不得支出一些維持健康的必要消費，例如健檢，植牙等。這類「美德」反而成為健康，快樂與享福的絆腳石。 消費為什麼會感到內疚？把「節制」錯當成自我價值 洪敬倫醫師進一步分析，「消費愧疚」的核心不在金錢，而是過度僵化的自我價值感。他觀察到，許多在消費時會感到內疚的人，某種程度上把「克制慾望」、「自我價值」與「家風傳承」綁定在一起，因此當他們消費時，就會產生「這樣對嗎？」、健康醫療網 ・ 2 小時前