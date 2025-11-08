瞬間致命！ 美汽車駕駛闖鐵道口猛撞火車

美國密西西比州發生一起重大車禍，一輛汽車直直開進鐵道口與一列高速行駛的火車相撞。（示意圖／Pexels）



美國密西西比州發生一起重大車禍，一輛汽車直直開進鐵道口與一列高速行駛的火車相撞，造成汽車駕駛當場死亡。當時列車上共有55名乘客，受撞擊的車廂乘客表示，衝擊力道非常大，當下還以為火車要脫軌了。

一輛汽車從右邊駛來，完全沒注意到前方一列火車正要高速通過，汽車就這樣在鐵道路口，直直撞上火車車廂，發出巨大聲響。

事故火車乘客羅邁恩：「我們開始聽到，聲音大家都轉過頭來看，當時列車上還有相當多的人，我們環顧四周，結果發現我們撞上了什麼東西。」

這起重大車禍6號發生在美國密西西比州的高蒂爾，晚間8點左右，40歲的汽車男駕駛，在撞擊當下從車輛中被拋出當場死亡。

火車上當時載著55名乘客，撞擊車廂的乘客形容，衝擊力道之大，甚至以為列車會脫軌。

事故火車乘客羅邁恩：「他們（乘客）被撞得很厲害，甚至以為火車會脫軌，燈光立刻熄滅了，車站工作人員將我們從最後一節車廂中疏散，為了安全考量。」

撞擊過後，該節車廂的底部幾乎完全被摧毀，而部分乘客被警察要求，待在原位等待調查將近四個小時。鐵道公司則發聲名表示，將提升鐵路道口的安全措施，避免類似悲劇重演。

