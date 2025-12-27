矛盾未解！ 巴勒斯坦人祈禱卻被車撞 兩以色列人隔日遇襲死

以色列預備役士兵，駕車衝撞約旦河西岸巴勒斯坦男子。(圖／達志影像路透社)

以色列人和巴勒斯坦人之間的矛盾，最近又因為一場惡意攻擊擴大。一名以色列預備役軍人，被監視器拍到駕駛越野行沙灘車，衝撞一名跪在路邊祈禱的巴勒斯坦男子，儘管以色列男子立刻被軟禁，不過隔天就傳出，有約旦河西岸的巴勒斯坦人，跑到以色列持刀攻擊，造成兩人死亡。

以色列預備役士兵，駕車衝撞約旦河西岸巴勒斯坦男子。(圖／達志影像路透社)

監視器畫面記錄了一起驚人的暴力事件：一名正在約旦河西岸馬路旁跪地祈禱的巴勒斯坦男子，突然遭到一名駕駛越野型沙灘車的以色列預備役士兵蓄意衝撞，導致該男子當場被撞倒在地。

受害者的父親描述了事發經過，他表示當時他在車上等候，兒子則下車祈禱，突然看到一名定居者駕駛越野型沙灘車故意衝撞他兒子，隨後還攻擊他本人，朝他噴灑辣椒水。所幸被撞男子送醫檢查後確認無大礙，目前已返家休養。

以色列軍方對此事件做出回應，表示已沒收涉事預備役士兵的武器，並將其軟禁在家中至少5天。軍方還透露，同一名預備役士兵在事發前幾小時，曾被目擊在同一地區穿著便服鳴槍。

這起衝撞事件似乎再次加劇了以巴之間的緊張局勢。事發隔天，一名來自約旦河西岸的巴勒斯坦人先是駕車撞死一名68歲以色列男性行人，隨後又持刀刺死一名17歲以色列少女。

在區域緊張局勢持續之際，以色列國防部長卡茲發表聲明，強調以色列永遠不會從加薩撤軍。卡茲呼籲在加薩走廊建立一個重要的安全區，並在北部地區設立軍事哨所。他特別強調，即使美方的和平計畫進入第二階段，哈瑪斯解除武裝，以軍依舊不會從加薩撤軍。卡茲甚至提議，未來將容許猶太定居者進入加薩北部居住。

值得注意的是，以色列國防部長提出的這項計畫明顯違背了美國正在斡旋的停火協議內容，可能為區域和平進程帶來新的變數。

