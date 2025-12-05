矢口否認虐貓！狠棄12貓屍遭約談 28歲女全推給前男友

記者楊忠翰／台北報導

愛貓人士從今年8月就在關注游女動向。（圖／翻攝畫面）

台北市信義區驚傳虐貓事件，4日晚間7時許，有網友在臉書社團《愛貓聯盟》發文，指出愛貓人士倒垃圾時聞到異味，遂搶下游姓女子（28歲）其中1袋垃圾，裡面裝有2隻成貓屍體，由於另1袋已被丟進垃圾車，警方會同動保人員前往木柵焚化爐找回第2袋垃圾，裡面裝有9隻幼貓及1隻成貓屍體；游女供稱，她只是疏於照顧，導致家中寵物不幸死亡。

愛貓人士表示，今年8月間，她們接獲多位送養人反映，游女認養的寵物軍無故死亡，遂向北市動保處提出檢舉；11月21日，警方會同動保人員前往住家查訪，按電鈴卻無人應門，經警方查詢資料致電聯繫，游女聲稱，自己回到南部老家辦事，動保人員決定擇日再約談。

11月28日，愛貓人士找來鎖匠，並在議員協助下，動保人員終於決定採取強制措施，會同警方進入游女住家會勘，並認定其環境髒亂，而且空間不足，顯然不當飼養大量寵物，經愛貓人士強烈要求下，動保人員帶走4貓1狗安置，並依《動物保護法》開罰。

4日晚間7時15分，愛貓人士在動物救援群組內發現，游女拿著2大袋垃圾欲丟棄，隨即趕到崇德街及嘉興街口，愛貓人士經過游女身旁時聞到異味，懷疑垃圾袋內裝有動物屍體，遂拿起手機錄影蒐證，並搶下其中1包垃圾前往派出所報案。

警方通報動保人員到場，並打開該袋垃圾後發現，裡面裝有2具貓屍殘骸；警方會同報案人、動保人員，進一步前往木柵焚化爐，找尋游女丟棄的另1包垃圾，裡面則裝有9隻幼貓及1隻成貓屍骸，動保人員已帶回化驗。

游女應訊時表示，她沒有虐待寵物，只是精神狀態欠佳，無暇分神照顧，加上寵物食慾不振才會死亡；她與男友分手後，平時並未住在該公寓，昨天她回去整理時，聞到垃圾袋發出臭味，自己才會拿出門丟棄，她不知道前男友將貓屍打包裝袋，亦矢口否認自己虐貓一事。

北市游女丟棄2袋貓屍，裡面裝有9隻幼貓及3隻成貓。（圖／翻攝畫面）

愛貓人士帶著其中1袋貓屍前往派出所報案。（圖／翻攝畫面）

警方會同動保人員前往木柵焚化爐找到第2袋貓屍。（圖／翻攝畫面）

北市游女丟棄2袋共12具貓屍遭警方約談。（圖／翻攝畫面）

