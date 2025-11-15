矢志要讓藍天變綠地 陳素月宣布參選彰化縣長 力拚民進黨勝選

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】民進黨立委陳素月今（15）日在員林服務處前舉行造勢感恩會，正式宣布參選彰化縣長，呼籲鄉親在電話民調中支持她。她強調自己在四次選舉中票數穩定過半，有信心帶領民進黨重返彰化。

民進黨立委陳素月正式宣布參選彰化縣長，強調四次選舉票數穩過半，有信心贏回彰化，呼籲鄉親電話民調支持她。（記者者陳雅芳攝）

「兄弟爬山，各自努力！」陳素月在感恩會上以輕鬆口吻開場，指出黨內競爭激烈，但她希望鄉親在電話民調中唯一支持票數穩過半的候選人就是她。陳素月表示，如果有機會執掌彰化縣政，她將帶領彰化擺脫現有困境，不再被稱作「台中市的後花園」。

此次名為「彰化加速·幸福耀進」的感恩會吸引近500人到場，包括總統府國策顧問何黎星、民進黨中常委陳永昌、前彰化縣長魏明谷、前農業部長陳吉仲、行政院中辦副執行長吳音寧，以及多位縣議員、鄉鎮長等地方人士共襄盛舉。現場布置簡潔有序，陳素月上台後詳細分享從政歷程與重要政績，呼應她對彰化縣未來的願景。

陳素月分析彰化目前面臨的多重挑戰，包括人口流失嚴重、全國平均薪資最低、人口老化快速，以及產業發展受限。她指出，這些問題不僅影響鄉親生活品質，也阻礙彰化縣的整體發展。

針對未來政策，她提出多項具體計畫：推動彰化市鐵路高架工程、臺中捷運綠線延伸彰化市計畫、彰化東區都市計畫及彰化交流道都市計畫，改善交通與都市基礎建設；同時強化教育資源，落實「留人育才」，讓年輕人在彰化就能找到優質就業機會。

她也強調社會照顧政策，將妥善運用資源，讓幼童到長者都能獲得良好照護，實現「安居樂業、樂活安養」的生活環境，讓彰化重現榮光。陳素月表示，這一切需要鄉親支持，她誠懇呼籲，如果接到電話民調，希望大家投下支持票，讓她有機會帶領民進黨重新掌握彰化縣政。