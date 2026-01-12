矢板明夫公開推薦林岱樺長照主張：把照顧做進日常 讓家屬少一點擔心

▲不是口號是解方！矢板明夫肯定林岱樺長照主張：做得到、也做得久。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫於昨（11）日晚間在社群發文表示，若只就政策來比較，他認為立法委員林岱樺提出的高齡化與長者照護，是「高雄此刻最迫切的現實」，並呼籲社會把討論拉回政策本身，看看哪一套做得到、也做得久。

立法委員林岱樺團隊服務處表示，高雄高齡化速度很快，照顧壓力不是未來式，而是很多家庭的現在式。服務處指出，「長照不是口號，是每天晚上家裡那盞燈能不能安心亮著。」政策要先從最基本的安全做起，讓長輩在家有人守，出事有人知道，家屬不用一直提心吊膽。

服務處說明，針對在家生活的長輩，團隊規劃推動智慧手錶，做日常提醒與緊急通報。身體出現異常時，能更快通知家屬與照護端，並建立一套清楚的聯絡與協助流程。「少一點延誤，就少一分風險。」

服務處也指出，對偏遠地區或行動不便的長輩來說，拿藥常常是最麻煩的一步，因此也評估結合無人機送藥的做法，讓服務不只停在醫院門口，而是能送進社區、送到需要的人手上。「照顧不能只到診間門口，服務要走進巷弄與山海之間。」

在長照機構方面，團隊提出導入不裝鏡頭的感測設備，用雷達與聲音辨識等方式，協助第一時間發現異常，並把警訊送到照護人員與家屬手上，兼顧隱私與安全。服務處表示，「不裝鏡頭，也能守住安全；不打擾尊嚴，也能第一時間求援。」

服務處表示，科技是工具，社區才是關鍵。團隊主張把日照空間做進都更與社宅規劃，增加社區日間照顧據點，讓子女白天上班時，長輩在家附近就有地方可去、有服務可用。「讓子女安心上班，不必用請假來撐起照顧。」

服務處強調，長照不只是社福，更是城市的風險管理。「越早預防，越少急診；越少意外，越省未來。」把跌倒、突發惡化與照顧中斷的風險降下來，才是真正讓高雄走得穩、走得遠的做法。林岱樺團隊將持續推動可執行、可檢驗的措施，回應高雄此刻最迫切的照護需求，讓安全成為日常，而不是靠運氣。（圖╱林岱樺立委辦公室提供）