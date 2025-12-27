矢板明夫打臉北京：國防預算是日本的4到5倍

▲日本防相小泉進次郎前往石垣島視察自衛隊。（圖／翻攝自小泉進次郎X）

[NOWnews今日新聞] 中國與日本矛盾未解，中國外交部26日在例行記者會上，又批評日本內閣通過的新年度預算案、防衛費創下歷史新高，指責日本「軍國主義復活」，背離和平發展道路，要與國際社會共同「阻止新軍國主義」。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，日本今年的防衛相關預算確實是歷史新高，卻遠遠談不上什麼「軍事失控」。

矢板明夫26日深夜在臉書粉專發文，直言日本這幾年增加國防預算，並非是因為「突然好戰」，而是被迫回應安全環境的急速惡化。畢竟，中國軍力長期高速擴張，軍機、軍艦在東海、台海周邊活動頻率大幅上升，對台灣的軍事威嚇已成常態。

矢板明夫引述日本政府評估，指出一旦台海發生衝突，日本西南諸島、海上運輸交通線與能源進口，都將直接受到衝擊，在這種現實壓力下，日本強化飛彈防禦、離島防衛與反擊能力，只是補足防衛缺口，如果真要談「軍備擴張」，中國最沒有資格指責日本。

矢板明夫表示，中國官方公布的國防預算已高達1.78兆人民幣，規模是日本的4到5倍，而且這個數字還只是表面上的金額，國際研究機構普遍指出，中國實際的軍事支出，長期高於官方公布數字；更關鍵的是，中國的國防預算已經連續數十年，都是年年成長，從未出現實質下降。

矢板明夫並比喻道，中國的行為，就像一個鄰居多年來不斷揮舞棍棒、還越換越粗，讓整條街的人都感到不安，別人只是多裝一扇防盜門，他就跳出來指控對方「危險、好戰」；但當一個國家長期維持全球前二的軍費規模，持續擴充航母、遠洋艦隊、長程飛彈與核戰力，卻在其他國家因安全威脅增加、調整防衛支出時，高喊「軍國主義復活」，是徹頭徹尾的雙重標準，也只會讓國際社會看得更清楚，真正逼周邊國家不得不增加國防預算的，究竟是誰。

