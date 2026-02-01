矢板明夫拿「百達翡麗」當賭注 ！1個月狂瘦11kg

政治中心／綜合報導

印太戰略智庫執行長矢板明夫經常精準評論當今政治時事以及國際局勢，他在昨（1日）深夜突在臉書發文，談的不是政論，而是他的減肥心路歷程，自曝近1個月狂瘦了11公斤，他表示在拿「百達翡麗」當賭注下達成目標，另外也分享了「3大秘密武器」讓他成功減重回到15年前的體重，前後對比照曝光讓大批網友驚呆。

矢板明夫拿「百達翡麗」當賭注 ！1個月拚了命「狂瘦11kg」3大祕訣曝

矢板明夫將近1個月時間，成功減肥11公斤。（圖／翻攝自矢板明夫臉書）

動機是關鍵！「不理性賭注」逼出減肥鬥志





矢板明夫在臉書分享自己在近一個月狂瘦11公斤的心得與祕訣，他先是體悟到「減肥成功，靠的從來不是意志力，而是方法」，他將這次經驗總結三個「秘密武器」，並直言，只要少了其中一項，恐怕很難達成目標。首先他表示減肥要找到一個不容失敗的動機，「一位朋友和我打了一個極度不理性的賭，說如果誰月底前沒瘦下10%，就要送對方一支百達翡麗。當我上網一查，發現最便宜也要 158 萬台幣時，整個人瞬間嚇醒。因為158萬的，要買可能還買不到，一不小心就會兩百多萬。雖不至於傾家蕩產，也絕對是傷筋動骨」。

矢板明夫藉由3招秘密武器，成功達成瘦身目標。（圖／翻攝自矢板明夫臉書）

輔助工具與 AI 教練：瘦瘦針與科技減脂



第二個武器他分享「在朋友建議下，我使用了俗稱『瘦瘦針』的治療方式。它最大的幫助不是讓體重瞬間下降，而是讓『餓』這件事變得不那麼難受。對我這種應酬多、飯局多的人來說，能在不餓、不煩躁的狀態下做出理性選擇，已經成功了一半」；最後則是利用AI（人工智慧）輔助並記錄自己每天的飲食、作息「我幾乎把它當成24小時隨身教練，每餐拍照、算熱量、問判斷。有一次我偷偷吃了兩塊肥肉，事後才坦白，它居然先『生氣』，再很冷靜地幫我補救」。矢板明夫最後感性表示，這次減肥經驗讓他深刻感受到，科技確實能改變生活，只要工具用對、方法找對，再給自己一個退無可退的理由，「看似不可能的事，其實也沒那麼難，如果你也想改變，或許可以從今天開始，給自己一個新的嘗試」。

