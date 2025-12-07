矢板明夫等人辦3萬一桌海鮮宴「挺日本」 許甫：錢都進特定公司口袋？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

印太戰略智庫執行長矢板明夫等人發起「吃海鮮挺日本」的「豪華千人宴」活動，民眾黨副秘書長許甫今（7）日在臉書貼出該活動宣傳海報，提出質疑，包含台灣漁民在哪、收款人是誰？因為圖片拉大，看匯款戶名是「印太戰略研究股份有限公司」，收款的不是公益團體，不是基金會，是一家「股份有限公司」，讓人不得不懷疑，這場活動到底是為了日本漁民，還是變成了特定的「愛國產業鏈」？打著外交友好的旗幟，結果錢流進了特定顧問公司的口袋？「挺日本」難道變成一門好生意？「吃海鮮」難道只是掩護金流的華麗藉口？

（圖／擷取自許甫臉書）

許甫今天貼出「吃海鮮挺日本」的「豪華千人宴」宣傳海報，質疑「吃海鮮挺日本？一桌3萬的『愛國價』誰來買單？」許甫稱，這張海報標榜「台日友好」、「豪華千人宴」，口號喊得震天價響，但仔細一看，一桌要價3萬，而在這張海報背後，三個大大問號不吐不快。

第一，許甫問，台灣漁民在哪裡？口口聲聲說要透過吃海鮮展現義氣，但我們是不是忘了，台灣自己的石斑魚、午仔魚也常面臨外銷受阻、價格崩盤？當台灣漁民需要幫忙時，怎麼沒見到這種規模的「千人宴」來認桌？照顧鄰居固然是美德，但如果是踩著自己人的需求去捧別人的場，台灣漁民看了情何以堪？

第二，許甫問「何不食肉糜？」看看時間點是明年1月6日，這正是農曆年前，台灣老百姓最焦慮的時候：擔心年終獎金有沒有縮水、擔心過年紅包包不包得出來。現在實質薪資負成長，貧富差距越來越大，對很多年輕人或基層員工來說，這桌3萬塊，就是他們整整一個月的薪水。輕輕鬆鬆吃一頓「戰略餐」，卻是辛苦一個月的命。這種「何不食肉糜」的操作，根本是活在平行世界。

第三，許甫質疑「收款人是誰？」圖片拉大看看最下面的匯款戶名，是「印太戰略研究股份有限公司」，收款的不是公益團體，不是基金會，是一家「股份有限公司」，這讓人不得不懷疑，這場活動到底是為了日本漁民，還是變成了特定的「愛國產業鏈」？打著外交友好的旗幟，結果錢流進了特定顧問公司的口袋？「挺日本」難道變成一門好生意？「吃海鮮」難道只是掩護金流的華麗藉口？

許甫說，真正的友好不需要靠奢華宴席來證明。若是真有心，不如把這3萬塊拿去買台灣在地漁獲捐給弱勢團體，照顧自己人，那才叫真正的「台日友好、造福鄉里」。



