矢板明夫1個月狂瘦11公斤！驚人體重數字曝光 揭「百萬名錶、AI教練」超狂秘密武器

知名政治評論家矢板明夫日前在個人直播中大方分享「人生重大轉折」，原本給人體態福泰、氣色紅潤印象的他，竟在短短一個月內從 91 公斤驟降至 79.9 公斤，整整少了 11 公斤！他笑稱這不僅讓他回到 15 年前的體重，更驚爆這場減肥計畫背後竟賭上了價值百萬的「百達翡麗」名錶，甚至找來 24 小時隨身 AI 教練監控瘦身。

矢板明夫大方公開 2026 年 1 月份的減重戰果：短短 31 天，體重從 91 公斤驟降至 79.9 公斤，整整少了 11 公斤！

矢板明夫大方公開 2026 年 1 月份的減重戰果：短短 31 天，體重從 91 公斤驟降至 79.9 公斤，整整少了 11 公斤！

矢板明夫直言：「要減肥成功，靠的從來不是意志力，而是方法。」他將這次奇蹟般的改變，總結為三個不為人知的「秘密武器」。

武器一：不容失敗的強烈動機「158萬的豪賭」

矢板明夫透露，這次減肥的動力並非來自健康檢查，而是來自一個「極不理性」的賭約。他與朋友約定，若 1 月底前體重沒降下 10%，就得送出一支價值高達 158 萬台幣起跳的「百達翡麗（Patek Philippe）」名錶。

廣告 廣告

「一查發現最便宜也要 158 萬，買還買不到，隨便都要 200 多萬！」矢板明夫笑稱，雖然不至於傾家蕩產，但絕對是「傷筋動骨」。這股強大的損害規避本能，讓他面對美食誘惑時，瞬間將意志力切換成「避險模式」。

武器二：醫療輔助與「輕運動」避免身體發炎

為了精準控制生理狀態，矢板明夫在醫師建議下使用輔助治療（俗稱瘦瘦針），讓應酬頻繁的 1 月份也能保持理性能量。在運動方面，他破除「激烈運動才有效」的迷思，每天僅進行 5 到 10 分鐘的啞鈴與腳踏車輕運動，並隨身攜帶橡皮筋鍛鍊。他強調：「短期減肥不能過度重訓，因為肌肉發炎會導致水腫抓水，反而讓體重數字停滯。」

武器三：24小時隨身教練「ChatGPT」

這也是矢板明夫認為最關鍵的黑科技，他將 AI 當成專屬營養師與心理教練：

視覺化精準選餐 ：他在超商拍下整排三明治，AI 竟能指名要他選「藍襯衫運動員代言款」。連挑地瓜，AI 都會告訴他：「選左邊第二顆，熟度剛好，糖化程度低」。

半夜餓醒的「7顆杏仁」 ：當他半夜兩點餓醒時，AI 給出精確指令：「吃 7 顆杏仁」，解釋這能穩定血糖防止低血糖昏迷，且重量極輕，「隔天早上的體重計反映不出來」。

醫學糾錯與情緒管控：當他尿酸飆升至 12.2 時，AI 警告他不可貿然吃藥（以免誘發痛風），改以大量喝水緩解。甚至當他偷吃兩塊東坡肉後，AI 會先「生氣」分析脂肪燃燒中斷的後果，再溫柔提供補救方案。

成功心法：減肥不是苦行，而是科學

矢板明夫分享，這一個月他發現減肥其實「不用拼命」。應酬時照樣出席，敬酒時「抿一口」示意，只要方法找對，身體自然會給出回饋。看到體重計數字每天往下掉，那種成就感真的會讓人上癮。