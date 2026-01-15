知中共攻台時間表！她批黃國昌拖延國防預算最危險政治表演

明記者李鴻典／台北報導

民眾黨主席黃國昌自華府抵台後，表示反對政院版國防特別條例的決心反而更強烈。對此，政治評論員吳靜怡說，民眾黨明知道中共攻台時間表，為什麼忙著表演卻不趕快通過國防預算？！

黃國昌訪美返台記者會（圖／記者詹宜庭攝影）

吳靜怡指出，黃國昌很清楚，美方在會談中提及中共已為2027年攻台做準備，且這個判斷與總統賴清德的說法大致相近，那問題就來了，黃國昌不可能不知道提升國防的急迫性，為什麼國防預算卻一再被拖延？這趟快閃訪美之後，已經很清楚，這不是資訊不足的問題，而是政治選擇的問題。

吳靜怡分析，民眾黨一邊知道敵人可能要攻打，一邊卻拆自己的盾牌，這到底是在做給誰看？先承認威脅、再否定防衛，是最危險的政治表演！

她提到，黃國昌訪美回台灣之後，反而背棄美國的善意，把所有質疑言論集中火力對準民進黨、國防部與美國軍售，但黃國昌幾乎不正面批判真正對台灣進行軍事威嚇的中共！簡直刻意錯置敵我關係，相信美國也會非常訝異。

吳靜怡進一步表示，黃國昌訪美之後的第一件事不應該急著質疑盾牌，而是先把盾牌拿穩，趕快通過美國認同的國防預算，如果民眾黨有自己的版本，那就下週一趕快拿出來，不然，黃國昌的美國行根本就是多此一舉！

