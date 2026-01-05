知南會所「穀粒禾禾」展覽描繪精障者生命厚度

台南市長黃偉哲於4日前往南紡購物中心，參觀由台南市首處精障協作據點「知南會所」主辦的「穀粒禾禾，畫話人生」藝術展。該展覽以「隧道」為核心意象，展出多幅由精神障礙會員與家屬共同創作的油畫作品，藉由藝術創作呈現精障者從發病混亂到穩定復元的生命歷程，展現強韌的生命韌性。

黃偉哲在觀展時指出，台南市目前約有九千多名精神障礙者，市府為落實社會安全網計畫，正積極布建社區協作據點。他強調，精障朋友在醫療體系後的社區接軌至關重要，透過會所的「工作日」模式，能協助其重建人際關係與生活能力。目前台南已設有新化、安平、北區及新營共4處據點，並規劃於今年（115年）再增設至少1處，以擴大服務能量。

廣告 廣告

針對社會對精障者的刻板印象，社會局則指出，大眾常因社會事件將複雜問題過度簡化，甚至標籤化。然而，多數精障者均致力於與疾病共處，若能提供足夠的社會支持，他們同樣能於社區中穩定生活並貢獻所長。此次展覽即是透過油畫層層堆疊的筆觸，隱喻復元路上的挫折與修補，進而轉化為生命的厚度。

活動現場，社團法人臺南市穀粒禾禾身心關懷協會特別贈送會員親手製作的「市長黏土人偶」以示感謝。市議員沈震東亦到場表達支持，呼籲社會大眾透過藝術對話，消除偏見，共同建構共融的友善環境。

資料來源／臺南市政府；TCnews新聞中心