知名主播高齡母遭綁！現場留有血跡 家屬兩度哭求綁匪聯絡

美國知名主播賈斯禮（Savannah Guthrie）高齡84歲母親遭綁架案，震驚全美，犯案現場還留下了老太太的血跡。美國總統川普下令各級執法單位立即協助搜救，家屬則兩度錄製影片，哭求綁匪直接與他們聯絡，證明母親依然在世。

美國主播賈斯禮(左)和她失蹤4天的母親南西(右)。（圖／翻攝自X平台 @lagracelaverite）

門廊留血跡 警方：所有人都有嫌疑

賈斯禮是美國國家廣播公司（NBC）節目《今日秀》（Today）的共同主持人，她的母親南西（Nancy Guthrie）據信於1月31日晚間或2月1日早晨，自亞利桑納州土桑（Tucson）的家中被擄走。

當地警長納諾斯（Chris Nanos）在5日的記者會上稱，南西家門廊所發現的血跡，經過DNA檢測，證實屬於受害人本人。但事發經過四天，警方對於綁匪身分依然毫無頭緒。納諾斯坦言：「所有人在我們眼中仍是嫌犯。」

川普下令助搜救

南西失蹤案在美國受到鋪天蓋地、毫不間斷的媒體報導，平時安靜的土桑郊區，湧入數十個記者與攝影團隊。川普也受到驚動，他在4日表示，已下令「所有聯邦執法部門完全聽憑家屬與地方執法單位的調遣，立即提供支援」。

川普發言人5日在記者會上表示：「如同你們所知道的，總統昨天和賈斯禮直接通話，告訴她聯邦政府會幫忙。」

警方公布了案件的時間軸，南西約莫1月31日晚間9:48返回家中，預計準備上床睡覺；2月1日凌晨1:47，門鈴監視器斷訊；2:12，軟體偵測到有人出現在監視器，但當時因斷訊並未有影像產生；2:28，南西的心律調節器APP顯示其與手機中斷了連線；之後就再無蛛絲馬跡。

知名主播賈斯禮在家人陪同下，4日懇求綁匪聯繫，證明他們的母親仍活著。（圖／翻攝自X平台 @Nerdy_Addict）

家屬兩度錄影哭求綁匪聯絡

賈斯禮4日在社群媒體PO出影片，聲淚俱下請求綁匪聯絡，希望對方提供母親仍在世的證明。賈斯禮強調，聲音與影像極易被偽造，「我們必須百分百確定她還活著、人在你們手中」。

隔日，賈斯禮的兄弟卡姆隆（Camron Guthrie）貼出另一則影片，再度表明家屬希望綁匪提供能夠直接連絡的方式。卡姆隆稱：「我們需要你們主動聯繫，我們需要與你們聯繫的方式，如此才能有進展。但首先，我們必須知道媽媽在你們手上。我們想與你們談，我們等你們的聯繫。」

5萬美元懸賞金

負責此案的FBI特別探員楊克（Heith Janke）宣布，已開出5萬美元的懸賞金，希望民眾能提供能逮捕綁匪或找到南西的訊息，因為情況迫在眉睫。

楊克稱南西需要每日服藥，第四或第五天恐怕藥就用完了，到時她會有生命危險。

