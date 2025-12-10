知名作家遭盜照冒名詐騙 刑事局：今年已通報2萬件

有媒體報導知名軍事作家黃竣民臉書上照片遭詐團盜用，創立多個臉書粉專冒名進行詐騙，對此刑事局今回應表示高度重視此類案件，今年已通報超過2萬件臉書偽冒名人個案。

刑事局今（10）日發佈新聞稿澄清，表示有關該名作家遭詐團盜用照片、創設臉書帳號實施詐騙一事警方高度重視，《詐欺犯罪危害防制條例》於2024年8月2日施行，其中第33條明確規定「網路廣告平臺業者」經目的事業主管機關或司法警察機關通知其經營之平臺所刊登或播送內容有涉及詐欺犯罪嫌疑情事者，應先行限制接取、瀏覽或移除。

刑事局指出，目前已建立名人白名單，並每日主動搜尋主要網路廣告平台上易遭偽冒企業家、財經名人、媒體網紅等之「廣告、社群帳號、粉專」，一經發現即通報業者下架、停權，經統計今年至12月8日止，累計通報超過2萬多件偽冒名人廣告、社群帳號、粉專。

刑事局表示，民眾若發現個人照片遭盜用設立臉書帳號，可利用臉書官方管道檢舉「偽冒個人檔案」或「粉絲專頁」，可參考連結：https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948、https://www.facebook.com/help/174210519303259。

刑事局呼籲，盜用他人圖像、身分冒名註冊臉書帳號，不僅違反《個人資料保護法》，更涉犯《刑法》偽造文書罪，若進一步將偽冒帳號用於實施詐騙，則涉及《刑法》及《詐欺危害防制條例》等詐欺重罪，切勿以身試法。

