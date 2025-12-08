知名作家陳月卿「開車撞行人」 遭判4個月.可易科罰金

新北市 / 綜合報導

知名作家陳月卿，今年2月開車經過市民高架重慶北路匝道時，不慎撞上一名違規穿越匝道口的行人，造成對方多處骨折與神經壓迫等重傷，案件移送士林地檢署後，檢察官認為當天天氣晴朗，視距良好，沒有不能注意的狀況，而法院也認為她未注意車前狀況實屬不該，但她坦承犯行態度尚可，判處她4個月有期徒刑可易科罰金。

穿著黑色外套的老翁站在安全島上，往左邊看了下確定沒有車，緩緩走下來舉起手，示意駕駛要停下，要跨越道路但下一秒，白色休旅車完全來不及踩煞車，直接撞上老翁當場被撞飛，而肇事駕駛是她。

知名作家陳月卿說：「我先生罹癌的時候，我當時覺得，我好像是掉進一個低谷。」常在網路上分享養生知識健康飲食，陳月卿不僅僅是知名作家，還是癌症基金會董事長，資深媒體人臉書上更有27萬粉絲追蹤，卻因為開車撞人被判刑。

記者張權說：「當時陳月卿開車，從市民高架準備接平面道路，這名行人沒有走在斑馬線上，違規穿越車來車往的匝道口，雙方在這裡發生碰撞。」事發就在今年2月，台北市大同區市民高架道，重慶北路匝道口，79歲戴姓老翁違規穿越匝道，被陳月卿車頭衝撞，橈骨骨盆骨折，案件移送到士林地檢。

檢察官認為當天天氣晴朗，視距良好沒有不能注意的狀況，竟未注意貿然直行，將陳月卿起訴，而法官也認為，她沒注意車前狀況，實屬不該但陳月卿坦承犯行態度尚可，判處四個月徒刑，可易科罰金12萬元。

知名作家陳月卿說：「有事情發生，我們就是面對它處理它，那我們，我一直面對這件事情，我也想好好處理這件事情，那他執意不肯和解，法官要判我就是一直接受啊。」匝道出入口，車流量非常大，老翁貪圖一時方便，大喇喇跨越匝道，被撞傷送醫後續求償，雙方也將在法院對簿公堂。

