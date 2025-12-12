知名內衣品牌廠慶嘉年華 婆媽殺紅眼搶便宜
中部中心/李文華 彰化報導
彰化一家內衣大廠，舉行一年一度廠慶嘉年華，只要花小錢，就能把專櫃的貼身衣物，便宜帶回家，吸引大批婆婆媽媽前來搶購，民眾各個殺紅眼，使出渾身解數大補貨。
知名內衣品牌廠慶嘉年華 婆媽殺紅眼搶便宜(圖/民視新聞)
大批民眾，一早守在外頭等候排隊，因為有內衣品牌，舉辦廠慶嘉年華活動，貼身衣物，只要超優惠價格，就能帶回家，不分男女，都來搶購。
婆婆媽媽小跑步鎖定目標瘋狂掃貨 把好幾十件貼身衣物塞滿袋子(圖/民視新聞)
婆婆媽媽小跑步，鎖定目標後，瘋狂掃貨，一抓就是一大把，把好幾十件貼身衣物，塞滿整個袋子。
內衣大廠廠慶拍賣吸引省錢一姐殺紅眼搶便宜 趁機替全家人補貨(圖/民視新聞)
還有開幕限定的，小褲裝到飽活動，婆媽人手一個瓶子，狂裝猛塞，因為塞多少拿多少，這位媽媽，使出渾身解數，狂掃12件。內衣大廠，一年一度廠慶拍賣，吸引省錢一姐，殺紅眼搶便宜，趁機替全家人補貨。
原文出處：知名內衣品牌廠慶嘉年華 婆媽殺紅眼搶便宜
