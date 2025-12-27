知名內衣品牌「厭女短片」惹議 負責人道歉揭懲處

台中知名內衣品牌「伊黛爾（EDELE）內衣」近日因一支行銷影片內容引發爭議，遭網友批評涉及「厭女行銷」。（圖／翻攝自伊黛爾內衣臉書）





台中知名內衣品牌「伊黛爾（EDELE）內衣」近日因一支行銷影片內容引發爭議，遭網友批評涉及「厭女行銷」。相關影片在社群平台Threads上曝光後，引起大量討論與反彈聲浪，事後該影片已被刪除，品牌負責人也出面致歉。

影片內容遭指不適 網友留言炸鍋

據了解，伊黛爾於昨日在發布一支名為「男生不肯幫女生付錢（先聲明影片純屬劇本各位勿激動喔？？？？）」的影片，對此，有一名網友指出，影片情節與對話帶有貶抑女性意味，看完感到不適。根據其他網友留言，影片中充滿「厭女情節」，更何況這是一個女性用品品牌，貼文一出後，引發不少網友熱烈討論。

這名網友也列出她從這部影片中接受到的幾點資訊：

1.比起伊黛爾EDELE內衣的產品，淘寶50元內衣更有cp值。

2.女人要買內衣就讓男人付錢，失敗就找其他男人，以性為交易換取金錢，再拿這筆錢到伊黛爾EDELE購買內衣。

3.女人沒有自身的經濟能力，就算有，靠性交易就行了，一通電話的事情。

4.男人看到女人的金錢，可以合理懷疑是透過性交易換取來的。

5.在伊黛爾EDELE購買內衣，必須留意監視器影片外流的可能。

該名網友認為，伊黛爾是一個以女性為受眾的內衣品牌，但他們寫了這樣厭女的腳本、拍攝了如此糟糕的影片，最後還默默刪除貼文，也沒有任何解釋，她覺得非常惡劣。

負責人發聲致歉 坦承內部督導不周

對此，伊黛爾內衣有限公司負責人李秀蘭於昨日晚間透過Threads公開致歉，並坦承影片內容「錯誤且不尊重女性」，並表示所有影音內容雖委託外部行銷公司製作，但最終發布責任仍在公司本身，未善盡管理與審核責任，對此無從卸責。

強調將檢討機制 相關人員停職

李秀蘭指出，事件發生後已立即將相關影片全面下架，並對內部進行檢討，包含品牌總監、小編等相關人員已停職反省，未來也將建立更嚴格的內容審核與管理機制。她再次向消費者及社會大眾致歉，強調品牌經營理念與該影片內容不符，後續將謹慎把關行銷方向，避免類似事件重演。

