知名加密貨幣公司出事了！竟揭出龐大金字塔騙局

加密貨幣雖具有高收益特質，但也伴隨極大風險，如果資金流動遭到操控，很有可能引發詐騙糾紛及社會經濟動盪。一間名為瑞托（Rental Coins）的巴西加密貨幣公司於近日遭到指控，利用大規模金字塔型詐騙（Pyramid Scheme），涉嫌詐騙投資者數億美元。相關單位正全力調查並追回遭竊資產，該公司已依據《破產法》第15章聲請破產保護。

根據《cce》、《westsidevoicela》報導，瑞托公司以「加密貨幣租賃投資方案」為由，向投資者聲稱，他們只需將持有的加密貨幣，短期租借給公司，就能每月獲得高達6%的固定報酬。然而這種誇下海口的承諾，加上保證式的高回報，已引起巴西執法單位的高度注意。

經巴西政府調查，瑞托公司涉嫌挪用大量投資者資金，目前在當地已面臨至少300起的財務糾紛訴訟。更令人細思極恐的是，這背後似乎隱藏著一條龐大且灰暗的跨國加密貨幣犯罪產業鏈。

美國政府及證券交易委員會（SEC）指出，這一切似乎都與被稱為「加密貨幣酋長」的席爾瓦（Francisley Valdevino da Silva）有關，他利用一樣的手法，創造了龐大的金字塔騙局，根據調查人員估算，自2016年以來，席爾瓦可能已從全球投資者身上詐得高達8億美元（約為250億元新台幣）。

目前，瑞托公司已在11月18日透過《破產法》第15章的跨境破產程序，向美國聲請破產保護。隨著程序持續推進，由巴西指定的管理人將與美國法院合作，追回存放在美國的加密貨幣資產。然而，由於加密貨幣交易的特性，以及大部分資金可能已被動用或經過多個帳戶轉移，受害者想要全額追回資金的可能性並不高。金融專家也提醒，任何聲稱「保證回報」的投資，都可能是詐騙的警訊。

