知名品牌從這2間百貨撤櫃！官方證實：營業至2/28

知名專櫃品牌LAURA MERCIE傳出要從北部兩個櫃位撤櫃。（圖／翻攝自LUXASIA Taiwan．台灣盧亞臉書粉專）





知名專櫃品牌LAURA MERCIER（蘿拉蜜思）傳出要從北部兩個櫃位撤櫃，官方代理商台灣盧亞也證實舉辦Bye Bye Sale，將營業到2月28日。

社群平台Threads上瘋傳，專櫃品牌LAURA MERCIER在新光三越台北市信義A8店和站前店將進行打折活動，祭出兩件7折、三件6折優惠，還有3款1388福袋系列，瞬間引發討論，許多網友紛紛表示「可惡，經過不知道」「有人要一起去湊三件嗎？我想買粉底液」，也好奇活動到什麼時候。

對此，代理商台灣盧亞以及LAURA MERCIER官方粉專也在社群帳號上發文證實，位於新光三越信義A8店一樓、站前店一樓的櫃位，即將在2月28日跟大家說再見，並強調「許多美妝大賞冠軍底妝、人氣彩妝，將以超值優惠作為最終回饋」，此外，也推出價值6000元的「1388元馬年限量福袋」。

據悉LAURA MERCIER在2018年時曾結束代理撤出台灣，之後轉由日本資生堂集團收回直營，於2019年6月重回台灣市場，不過日本資生堂團推動業務轉型，2021年將品牌出售給美國私募股權投資公司Advent International，台灣目前是由「LUXASIA Taiwan台灣盧亞」代理，除了即將撤櫃的新光三越信義A8館和站前店之外，仍有遠東SOGO忠孝館、中友百貨B棟、台南新光三越小北門、漢神巨蛋百貨等櫃位。

