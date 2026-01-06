知名品牌進口「埃及羅勒葉」農藥超標！5000公斤全數攔截

食藥署今公布埃及進口羅勒葉農藥違規5千公斤，全數攔截。 圖：食藥署／提供

[Newtalk新聞] 食藥署今(6)日發布最新的邊境產品檢驗報告，知名品牌自埃及進口的羅勒葉驚傳農藥殘留違規，共計5000公斤香料全數攔截。此外，深受台人歡迎的日本鮮草莓、澳洲薄荷茶及法國進口乾酪也出包，食藥署更針對日本草莓祭出為期1個月的全面查驗措施。

深受國人喜愛的日本鮮草莓，食藥署指出，過去半年來，日本草莓報驗共計215批，其中就有12批被查出農藥違規。為了嚴格把關，政府決定從今(6)日開始直到2月5日為止，對所有日本進口草莓採取最高規格的100%逐批查驗，確保市面上流通的草莓符合規範。

廣告 廣告

在這次公告的不合格品項中，小磨坊國際貿易股份有限公司所進口的埃及「羅勒葉(BASIL)」，被驗出殘留農藥依芬寧0.21ppm。食藥署解釋，根據國內目前的「農藥殘留容許量標準」，依芬寧在小葉菜類中屬於完全不得檢出的品項，其偵測標準應低於0.05ppm。該批總重量達5000公斤的香料，目前已依食品安全衛生管理法，要求業者全數辦理退運或是進行銷毀。

除外，飲品與乳酪也傳出不合格產品。傅利德國際有限公司由澳洲輸入的「MADURA薄荷茶」，被查獲含有農藥陶斯松0.07ppm，超過標準值的0.03ppm限制。草莓部分，則有包含上佳水果、青禾農產及洋珍國際等公司進口的6批產品不合格，主因是賽芬蟎與因得克農藥超標。另外，台灣侍酒魂有限公司自法國引進的2批乾酪，則被驗出大腸桿菌數值過高，雖然僅有12公斤，仍全數被攔截。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國1林口段聯結車凌晨起火 載運食品燒光無人傷

史蒂諾斯報導釐清 台灣婦產科醫學會：非孕婦取藥、無長期處方紀錄