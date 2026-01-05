知名大學突公告「整併2校系」遭學生反彈急喊卡

世新大學原本計畫將數位多媒體設計系與資訊傳播系合併。（圖／翻攝自Google maps）





世新大學計畫將數位多媒體設計系與資訊傳播系合併，並冠上現在最熱門的「AI」頭銜，沒想到這份新年大禮，卻因為通知太突然且課程定位不明，引起學生們強烈反彈。有人抱怨期末考前才收到通知太突襲，也有人調侃系上電腦設備都還沒升級，談什麼高端應用，世新大學今（5）日對此回應了。

整併案引發系所定位不明的質疑

世新大學近期原本研議將數位多媒體設計系與資訊傳播系整併，並暫定新系名為「AI 應用媒體設計系」，計畫在116學年度起正式實施。1月2日的說明會後，許多學生質疑校方是為了蹭AI的熱度才強行合併，卻忽視了兩個學系原本完全不同的專業發展方向。學生們擔心，一旦硬將不同領域的專業湊在一起，不僅學系定位會變得模糊，連學生辛苦考取的系所頭銜也會失去原本的業界競爭力。

期末考前突發公告遭批缺乏溝通

除了課程規畫引發爭議，校方溝通的時間點也讓學生感到不滿。不少學生抱怨學校選在期末考週前2、3天，才以電子郵件通知要召開整併說明會，這種作法被視為突襲式通知，讓學生根本來不及準備意見表達。

此外，還有學生在社群平台上反映，系上的電腦設備性能已漸漸跟不上現有的繪圖與多媒體需求，跑軟體都顯得吃力，認為學校應該先花資源搞好基本硬體環境，而不是在基礎不穩的情況下，就急著花大錢推動所謂的AI數位轉型。

校方決定終止整併計畫

世新大學校方今日指出，針對兩系師生高度關注的整併議題，學校已經充分聽取說明會中各方提出的多元意見。校方坦言，師生對於新系的名稱、定位以及課程規畫確實存在許多不同的看法與擔憂。經過校內審慎評估後，世新大學決定不再推動數位多媒體設計系與資訊傳播系的整併案，兩系未來將維持既有的架構與運作方式。這項決定也讓原本緊繃的關係得到舒緩，確保學生能繼續在原有的專業領域中深耕學習。

