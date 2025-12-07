知名大廠破產！昔曾獲IKEA、Nike百萬投資

荷蘭知名永續染色技術大廠DyeCoo傳出破產。（示意圖／翻攝自pexels）





在全球積極推動永續時代，總部位於荷蘭、主打永續染色技術的DyeCoo公司，雖然先後獲得IKEA、Nike等國際大企業投資數百萬歐元，如今正式宣告破產。

紡織業被視為高污染產業，其中織物染色更是造成水汙染的關鍵，不只耗水量驚人，還會留下難以處理的廢水。根據《ioplus.nl》報導，DyeCoo成立於2008年，由來自一群研究團隊創立，主打以二氧化碳取代大量用水與化學藥劑，使聚酯纖維與紗線能在幾乎無水、無廢水的情況下完成染色，所使用的二氧化碳來自其他工業排放，整個系統呈現接近封閉循環，約95%的二氧化碳能被再利用。

而DyeCoo的技術極具潛力，也是紡織業中一大創新，因此受到高度關注，先後獲得IKEA、Nike等國際大企業投資數百萬歐元，但多年來一直處於虧損狀態。不過好景不長，DyeCoo上週被法院宣告破產。

負責管理破產事務的接管人Pieter Mijnssen目前尚未對外說明原因，公司內部也無人回應，因此外界還不知道DyeCoo到底是因為資金斷鏈、市場不買單，還是其他因素導致走到這一步。

