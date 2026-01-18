知名大賣場出包！菠菜農藥殘留超標3倍 已全數下架

新北市衛生局公布，春節應景食品抽驗結果，愛買南雅店販售的菠菜，檢出殘留農藥超標3倍，烏來登山軒食品店的巴西蘑菇，也檢出殘留農藥。

春節應景食品抽驗 2件不合格

農曆春節將至，新北市衛生局抽驗市售春節應景食品，並針對網路購物平台販售知名冷凍年菜抽驗，共抽驗200件，其中1件巴西蘑菇及1件菠菜檢出殘留農藥不合格，已命其下架回收，並移請來源廠商所轄衛生局後續處辦。

新北市衛生局副局長馬景野表示，此次2件違規產品分別為，愛買南雅店販售的菠菜，檢出芬普尼0.001ppm及芬普尼代謝物0.002ppm，總計0.003ppm，超出標準0.001ppm，殘留農藥超標3倍；另一件烏來登山軒食品店的巴西蘑菇，檢出加保扶0.07ppm。

馬景野說明，上述違規產品皆不符農藥殘留容許量標準規定，涉違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款規定，可依同法第44條處分6萬元以上至2億元以下罰鍰，已命其下架回收，並移來源廠商所轄衛生局依法處辦。

蔬果食用前 先泡水、再沖洗

新北市衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦呼籲，民眾在選購蔬菜、水果時，應選擇當季盛產蔬果或具有良好信譽商家產品，以確保攝食農產品的安全。此外，提醒民眾食用前仍應確實清洗蔬果，先以清水浸泡數分鐘後，再以流動水沖洗，有助於去除殘留農藥。

◎ 圖片來源／新北市衛生局提供

◎ 資料來源／新北市衛生局

