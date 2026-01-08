知名女星息影後陷「我是誰」迷失 醫分析情緒低潮與憂鬱症警訊
【健康醫療網／記者林則澄報導】58歲女星王祖賢最近罕見露面，提到自己37歲息影後因身分認同問題，變得不知道「我是誰」，並坦言那段時間身心狀況不佳。阮綜合醫院身心內科洪櫻娟醫師指出，明星息影、一般人遭遇重大生活轉變或退休後，出現情緒低落並不少見，原因常與「身分認同」轉換、人生重心過度集中在某一領域、作息被打亂及人際互動變少等因素有關，若心情低落的情況幾乎每天發生，且持續2周以上，甚至影響生活起居，就要提高警覺並考慮就醫。
光環褪去易迷失 關鍵在身分認同能否轉換
洪櫻娟醫師受訪表示，許多人在人生中都有明確的身分認同，例如「我是明星」、「我是主管」「我是有價值、有功能的角色」，但當外在的舞台聚光燈與頭銜消失，若個人沒有建立某一領域外的自我價值與定位，就可能陷入迷失，「當我不是明星，我是什麼？我不是主管，我現在是什麼？我的價值在哪裡？」
洪櫻娟醫師也以臨床個案舉例，有些主管退休後仍需由家人「拿假單給他批」，反映出他仍需要這個角色才能延續生活。她則指出，改變此情況重點在於身分認同是否能順利轉換，即使退休不再是老闆、主管，也仍能肯定自我價值，並能做自己想做的事情，而不是隨著光環與舞台消失就覺得「我沒有用」。
人生只剩工作易空虛 興趣廣泛者反而期待退休
除了身分認同，洪櫻娟醫師也提到「重心是否過度集中在工作」是另一個關鍵，像有些人下班後會安排休閒活動和培養興趣、生活面向豐富，這類人退休後通常身心問題較少，甚至可能「迫不及待要退休」，因不用工作後，有更多時間去追求自己喜歡的事。
但相對地，若一個人的人生幾乎只有工作，下班後只想休息，工作之餘「好像沒有什麼可追求的事」，一旦失去工作這個主要的生活重心，心情就可能變得空虛，變得不知道怎麼安排生活，也易在缺乏自我價值的情況下，整個人就像掉到谷底。
退休作息亂掉、人際互動變少 恐拉高憂鬱症風險
正因如此，洪櫻娟醫師指出，一般民眾的休閒活動安排同樣重要，否則原本上班時正常的作息，可能因退休後失去每天固定要做的事而變亂，若本身又屬於不喜歡與人社交、朋友不多的人，也許原本上班時至少還能與同事互動，但隨著退休後人際關係被切斷，就更易提高憂鬱症風險。
低潮與憂鬱症怎麼分 醫：心情低落逾2周要注意
至於民眾常困惑「心情低落」與「憂鬱症」的差別，洪櫻娟醫師表示，每個人遇到不順心的事時都會有短暫的心情低落，但通常一到兩天內會恢復，臨床上更在意的是「持續時間」與「身心功能影響」。
洪櫻娟醫師指出，若情緒低落幾乎每天發生、持續2周以上，且已影響到工作或家庭責任，就可能達到需評估憂鬱症的階段。她也提到，睡眠品質低落是較常見的症狀，但單靠「睡得不好」不一定能區分是否生病，重點仍在是否長時間、幾乎每天都如此，並已影響身心功能。
此外，洪櫻娟醫師提醒，若情緒低落的情況嚴重到想法變得灰暗，出現「我真的沒救了」、「我這個人的存在沒有意義」、「我造成別人負擔」等念頭，甚至想要結束生命，就一定要盡快求助專業人士。
不只心情低落 「微笑憂鬱症」常身心不適、興趣銳減
臨床上不少人屬於外表「看起來還過得去」的情況，例如男星羅志祥在遭遇重大生活變故後，以「微笑憂鬱症」形容自己的身心狀況，洪櫻娟醫師說，他們可能是工作仍能撐住，但壓力反應會體現在生理上，常見的是長期身體不適，也就是自律神經失調，可能從頭到腳都有相關症狀，包括頭痛、肩頸僵硬、胸悶、心悸、腸胃功能性失調等。
洪櫻娟醫師表示，這類人也可能出現注意力、思考力、反應力變遲鈍，或在下班後什麼事都不想做，原本會逛街、看電影或做其他喜歡的事，但後來興趣明顯減少，有的則因到處求診，卻自覺改善有限而選擇硬撐下去，展現「沒事的樣子」給大家看，但相關症狀仍會在四下無人時浮現。
不只藥物、心理諮商 也有非藥物治療
民眾就醫後，醫療團隊會怎麼評估與治療，洪櫻娟醫師表示，一般來說，初診會先釐清病情與區分樣態，因情緒問題有很多種，憂鬱症也可能合併不同特質，例如較純粹的憂鬱症、偏焦慮症的憂鬱症，或帶有躁鬱症，治療策略都會因此不同。
洪櫻娟醫師指出，身心內科治療不只有藥物，會視情況安排心理諮商，形式則依壓力來源安排，可能是個人、家庭成員，或婚姻伴侶等不同組合，目前也有一些非藥物的介入手段，例如經顱刺激等，協助改善大腦情緒調控的功能，若對藥物反應不佳或副作用明顯者，可考慮以此作為治療選項之一。她也提到，部分營養補充方式，對某些人可能具輔助效果。
親朋好友多聽、少給建議 必要時助轉介
親朋好友如何協助情緒低落的人？洪櫻娟醫師表示，關心身邊的人相當重要，但「有時也會成為壓力」，因此技巧格外關鍵。她建議陪伴時以「聆聽」為主，若對方不想說，也可從旁安靜守候，或一起散步，甚至是找一些其他事情做，過程中彼此不一定要頻繁交流，重點是讓情緒低落者知道「你不是一個人」。
若對方願意講出問題，洪櫻娟醫師提醒民眾，不要求好心切，急著一直給建議，因「道理大家都懂」，但此時一些看似正面的話語，可能讓對方更有壓力，覺得「我知道，但我做不到」，反而適時回應對方感受，並表達自己願意讓對方傾訴會更有用，例如「如果你願意告訴我，我都很願意聽」、「聽起來你真的很困擾」、「你也許真的很累，謝謝你願意告訴我」。她也強調，若親朋好友感到難以支援時，就應盡快協助情緒低落者轉介專業人士。
