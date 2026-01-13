知名女星晚景淒涼！未婚生子後沉淪阿公店陪酒 靠撿回收度日惹鼻酸

（記者張芸瑄／綜合報導）名嘴呂文婉近日在節目中分享一段令人唏噓的演藝圈故事，提到一名過去曾「紅極一時」的女星，外型亮麗、早年在八大行業工作，後因機緣踏入演藝圈，一度聲勢大漲、收入可觀。然而好景不常，女星未婚生子後，孩子的父親不願負責，使她獨自背負沉重生活壓力，演藝事業也因此急轉直下。

示意圖／過去曾「紅極一時」的女星，外型亮麗、早年在八大行業工作，後因機緣踏入演藝圈，但好景不常。（擷取自 免費圖庫freepik）

呂文婉說，這位女星為了養育孩子，被迫回到熟悉的酒店工作，「陪酒唱歌、喝到肝都壞掉」，靠著年輕外貌勉強維持收入。但隨著年紀增長，再難留在一線酒店，只能逐步轉往紅包場，甚至後來為了家計，不得已到阿公店工作，以色相換取生活費。

多年後再與對方聯繫時，呂文婉得知女星的孩子雖已成年，卻仍無力提供金錢支援，生活全靠她獨自撐起。失去工作能力、沒有資源的她，只能靠撿寶特瓶、回收物勉強度日，晚景十分淒涼。

呂文婉在節目中語帶感慨，坦言看著好友從風光到跌落谷底，心情相當複雜，也再次提醒外界，演藝圈光鮮亮麗的背後，並非每個人都能走得順遂。

