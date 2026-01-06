知名女星遭爆雙面人！李明川怒批：當場給我難堪 揭對方「公司蠻大的」

知名造型師李明川近期在中天綜合台節目《綜藝OK啦》中分享，曾在幫藝人做造型時，遇過一名雙面人女明星，在後台感謝他幫她做出相當時髦的造型，上台後卻改口說：「我今天穿的這麼俗豔，讓我穿上這身的就是明川老師。」當場給李明川難堪。

李明川爆料，過往在幫女藝人試裝時曾遇到一名雙面人女星。（圖／中天電視 提供）

造型師李明川透露，在幫藝人做造型時會給他們穿最新流行的單品，有次在幫某名女藝人試裝時，那陣子正好很流行豹紋，該名女明星也說「好時髦，跟我平常形象不一樣，謝謝老師幫我轉型」。沒想到女明星上台後卻說：「我今天穿的這麼俗豔，讓我穿上這身的就是明川老師」，直接給李明川難堪。

廣告 廣告

即便李明川解釋說是當下的流行趨勢，對方仍酸不停：「她又問台下粉絲說『你們覺得我穿這樣好看嗎？知名造型師也是有出包的時候』，我很想把她頭扭斷。」在場來賓也好奇兩人下台後的互動，李明川透露：「她下台後頭也不回的上了她的保母車，她人緣很差，但她當時的公司蠻大的，所以她覺得無所謂。」

張立東則分享被好友出賣經歷，「跟演員朋友吃飯時，遇到連鎖食品公司的大老闆，他介紹我們認識，大老闆還把我們的單買掉，後來那個朋友說老闆女兒要結婚，問我要不要參加，我想說那天有被他請客就去了。」

不料婚禮當天，張立東卻突然被拱上台，「主持人說『今天還有隱藏版主持人，我們歡迎張立東』，我朋友說『應該只是一個橋段，反正你那天也有被請客，就意思意思』，結果主持人還要我模仿、唱歌。」

張立東分享被好友出賣經歷。（圖／中天電視 提供）

直到張立東事後和老闆碰面才知道真相，「1個多月後，我又遇到那個老闆，他過來跟我謝謝說『你幫我主持女兒的婚禮我真的很開心，而且還是友情價，你這個朋友交對了』。」他聽完立馬找朋友對峙，氣得怒批朋友真的很會演，「價錢也是他談的，錢也是進他口袋，所以從頭到尾都是他自導自演，還裝作不知情，真的很會演。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《綜藝OK啦》。

延伸閱讀

昔抓包交往6年男友劈腿！依依誓言婚後「只吃納豆」不跨越界線

不滿趙正平獨會「景行廳男孩」粉絲 梁赫群氣喊：偷偷摸摸去！

羅志祥《OK啦》親如花！ 她穿白紗羞喊圓夢「今天嫁給你」