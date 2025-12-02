知名女裝PAZZO董座涉教唆堵人和解 運將嚇到連滾帶爬畫面曝

運將遭PAZZO董座廖承豪教唆的黑衣人追打，嚇得連滾帶爬。翻攝畫面

台北市大安區日前發生一起計程車乘車糾紛衍生的暴力事件，而動手的男子是知名女裝品牌 PAZZO 及上櫃公司美而快（5321）董事長廖承豪，因與計程車司機發生口角後，涉嫌聯繫多人在醫院外尾隨並追打司機，警方循線追查後，已將涉案九名嫌犯全數拘提或通知到案。

事件發生於11月17日21時許，警方調查，林姓計程車司機與廖承豪及員工在車內因轉點問題發生爭執爆發全武行，三人事後由警方帶返敦化南路派出所製作筆錄，林姓司機隨後前往醫院驗傷。

監視器畫面顯示，林姓司機走出急診室後，遭廖承豪等9名男子攔截，要求和解遭到司機拒絕，其中陳姓、鄭姓男子開始追逐，畫面可見司機一路往派出所方向奔跑，過程中一度跌倒、連滾帶爬，但仍持續逃離現場，追擊者在仁愛路、復興南路口一帶追上司機並揮拳攻擊，隨後才折返離去，同行其他男子見狀後陸續散離。

大安分局獲報後成立專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦。警方於12月1日清晨同步搜索多處處所，將廖承豪在內的九名涉案者拘提或通知到案。檢方認定，本案涉及傷害及3人以上施強暴脅迫行為，涉犯《刑法》傷害罪及妨害秩序罪，廖承豪到案後以新台幣100萬元交保。

大安分局表示，對於藉由人數優勢圍堵、追打他人的不法行為，警方將嚴正執法，持續維護社會秩序及市民安全。



