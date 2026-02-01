知名奶粉品牌「愛他美」疑遭仙人桿菌汙染 食藥署：國內未輸入

歐洲又爆奶粉遭汙染回收，知名品牌「愛他美」奶粉疑仙人掌桿菌污染。示意圖。pexels



德國知名嬰幼兒奶粉品牌「愛他美（Aptamil）」近日傳出安全疑慮，製造商達能集團（Danone）發布資訊指出，旗下部分批次產品疑似受到仙人掌桿菌（Bacillus cereus）污染，目前已在德國境內啟動自主召回。衛福部食藥署今日（2/1）對此表示，經查該問題批次產品並無輸入台灣的紀錄，提醒代購或透過國外管道購買的消費者應多加留意。

根據達能集團公告，受影響的三批產品分別是愛他美PronutraPre，1200克裝，保存期至2026年11月19日；愛他美Pronutra1DE，800克裝，保存期至2026年11月10日；愛他美ProfuturaPreD，800克裝，保存期至2027年4月20日，其他愛他美產品不在召回之列。食藥署表示，經跨部會與系統查詢，截至2026年1月31日止，上述問題批次產品均未有申請食品輸入查驗的紀錄，該案經評估列屬「綠燈」警訊，對國內市場直接影響較小。

食藥署強調，若有國內食品業者、代購商家或民眾曾透過非正式管道輸入、使用類似或疑似回收警訊的產品，應立即聯繫外國原廠或供應商查證。業者若獲原廠或供應商通知已輸入產品需回收，應依據自主管理原則，應立即主動下架，並通知消費者退換貨，同時通知公司所在地衛生單位與食藥署。建議業者採購前要求原廠或上游供應商提供檢驗報告，確保製販售或輸入產品符合我國衛生安全規定。

食藥署指出，仙人掌桿菌極易透過灰塵或昆蟲傳播，在食品中的帶菌率可達20%至70%。受污染的食品外觀大多沒有明顯腐敗或變質現象，僅米飯類可能稍微發黏、口味不佳，大多數食品的外觀都屬正常。該菌引發食品中毒的主因通常是環境不潔或保存不當，特別是在夏季或20℃以上的環境中，細菌容易大量繁殖並產生毒素，且極具耐熱性，一旦誤食恐致嘔吐、腹瀉，甚至引發敗血症。

針對近期國際大廠奶粉屢屢出包，食藥署呼籲，目前國內官方通路未受影響，呼籲業者應避免輸入疑慮產品，民眾前往德國旅遊時，也應避免購買及食用問題食品，特別是避免購買近期受汙染召回的產品，要認明含有仙人掌桿菌的特定批次「愛他美」嬰兒奶粉。

