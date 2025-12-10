知名媒體人上節目直播！頭一歪「突然死了」觀眾全看傻

國際中心／游舒婷報導

多明尼加近日發生一起意外，一名當地的知名媒體人在12月3日節目直播時，突然頭一倒就沒有任何反應，讓現場的人都相當錯愕。該名媒體人事後送醫急救後不治，相關影片在網路上迅速流傳，網友們也紛紛留言哀悼。

根據當地媒體報導，事件發生在Super TV 55電視台播出的節目《Café de Diario 55》直播現場，知名媒體人、政策推廣者馬里奧·烏雷尼亞（Mario Ureña）受邀上節目，但就在節目錄製到一半時，發生了意外。

據悉，當時烏雷尼亞與其他嘉賓一同就座，準備參與有關地方議題的討論環節，卻突然抽搐，頭往旁邊一倒後就一動也不動，坐在他身邊的來賓看了也愣住，節目主持人立刻要求切換至廣告時段。

報導指出，現場工作人員在急救人員抵達前曾試圖對烏雷尼亞進行搶救，但最終他仍回天乏術。媒體初步指出，烏雷尼亞的死因猜測為心臟驟停，但確切死因仍需等待屍檢結果，事後整個過程跟影片也迅速在社交媒體上流傳，引起網友們的震驚與哀悼。

報導內表示，烏雷尼亞在當地具有重要影響力，他曾積極參與調解運輸糾紛，他的離世對地方交通協調工作造成衝擊，相關人員哀痛表示：「烏雷尼亞一直是個為人民努力的人，致力於改善交通服務，他的離去讓我們這個行業失去了重要支柱。」目前，家屬與相關人員正準備後續葬禮事宜，並等待官方屍檢結果公布。

相關影片請點此：https://reurl.cc/DbKMVE

