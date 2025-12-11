知名媒體人節目中突「歪頭癱軟」猝逝！主持人高喊「把他抬走」畫面遭瘋傳

知名媒體人烏雷尼亞 (Mario Ureña)直播節目中突猝逝。圖／翻攝自X

多明尼加一名熱忠參與公共議題的媒體人烏雷尼亞 (Mario Ureña)，近日參加電視直播節目錄製，突然歪頭猝死在沙發上，讓主持人、來賓全嚇壞。據悉，烏雷尼亞生前致力調解城市交通部門內部衝突，為當地帶來極大貢獻，突傳死訊也讓朋友、政府官員紛紛哀悼。

綜合外媒報導，烏雷尼亞經常參與交通、旅遊等公共議題，在當地社區頗有知名度，也曾幫忙調解市府交通部門內部衝突，受到不少人推崇為「傑出人物」。3日他受邀上當地電視台節目，卻在節目錄製中突然昏迷死亡。

根據相關影片可見，烏雷尼亞與主持人、其他節目嘉賓坐在沙發上討論公共議題，下一秒突然身體抽搐，頭歪向一邊癱軟昏迷，手上拿的資料也散落一地，讓在場所有人都嚇壞了。直播節目被迫喊停，一旁的主持人焦急喊著「把他抬走」，相關畫面遭到網友瘋傳。

電視台當下馬上中止節目替烏雷尼亞進行急救，隨後也將他送醫治療，不過仍宣告不治。據悉，烏雷尼亞疑似突發嚴重心臟病，導致他當場猝死，確切死因仍有待進一步調查釐清。

報導指出，烏雷尼亞生前曾幫助調解當地交通問題，對當地社會貢獻良多，不少友人得知死訊後紛紛哀悼，烏雷尼亞的同事也發布聲明表示，「他一直是一位鬥士，他致力於為人民服務，並努力改善交通，他的離世在我們部門留下了巨大的空缺」。

一名交通部門官員也透露，少了烏雷尼亞，恐讓各組織間內部談判變得更加複雜，可見他的重要性。

