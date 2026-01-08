知名嬰兒奶粉檢出「仙人掌桿菌」全球召回 食藥署：預防性下架2批號

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】國際食品大廠雀巢（Nestlé）近期有部分嬰幼兒配方食品檢出「仙人掌桿菌」，已於全球啟動回收作業，事件引發國內關注。衛福部食藥署表示，已查明相關回收產品並未輸入台灣，後續接獲台灣雀巢自主通報，因無法排除可能污染風險，已針對2批號預防性下架，呼籲有購買相關產品的民眾立即停止食用，並前往退換貨。

雀巢嬰幼兒配方食品下架 批號、退換貨專線一次看

食藥署指出，8日接獲台灣雀巢股份有限公司主動通報，旗下2批號「啟賦幼兒（童）成長專用配方食品」（批號51690017C1、51680017C2），因無法完全排除使用到「可能接觸到受仙人掌桿菌污染的原料」，基於消費者健康安全，即日起啟動預防性自主下架，並提供退換貨服務專線：0809-000-828。

廣告 廣告

食藥署呼籲，民眾如有購買上述批號產品，建議立即停止食用，並辦理退換貨事宜。食藥署也再次提醒食品業者，應依《食品安全衛生管理法》第7條落實自主管理，一旦發現產品有危害衛生安全之虞，須立即停止販售、啟動回收，並主動通報所在地衛生局。

雀巢全面分析事件原因 強調目前無相關病例通報

綜合外電報導，雀巢近期因主要油脂供應商的原料花生四烯酸油（Arachidonic acid oil）遭仙人掌桿菌污染，已從法國、德國、奧地利、丹麥等市場召回特定批次嬰幼兒配方食品。雀巢總公司也於官網發布聲明指出，現已發佈公開召回令的地區涵蓋歐洲、美洲多國，以及香港、澳洲、紐西蘭、中東等，同時持續與供應商全面分析事件根本原因，並表示截至目前並未接獲任何與相關產品有關的病例通報。

針對家長最關心的健康風險，雀巢指出，需注意嚴重或持續性的嘔吐、腹瀉、異常嗜睡等情形，且症狀通常會在食用產品後30分鐘至6小時內出現；若嬰幼兒未出現不適症狀，則相對無需擔心對健康的影響。如果對孩子的健康或營養有任何疑慮，仍建議諮詢兒科醫師或其他醫療專業人員。

何謂仙人掌桿菌？食品原料或加工環境為可能污染途徑

食藥署過去衛教資料指出，仙人掌桿菌（Bacillus cereus）廣泛存在於自然環境中，食品原料或加工環境若遭污染，且加熱溫度不足以殺滅其孢子，或食品加熱後長時間置於室溫，皆可能導致細菌繁殖並產生毒素，引發食品中毒。

仙人掌桿菌中毒症狀可分兩類，嘔吐型潛伏期短，約0.5至6小時，常見於米飯與澱粉類食品，症狀以噁心、嘔吐為主；腹瀉型潛伏期較長，約6至15小時，常與肉類、乳製品、濃湯或甜點相關，症狀以腹痛、水樣腹瀉為主。

仙人掌桿菌毒素（cereulide）為仙人掌桿菌可能產生的毒素，耐熱而不易透過烹調破壞。食藥署提醒，食品烹調後應儘速食用，若無法立即食用，應保溫在60℃以上，或冷藏、冷凍，以降低仙人掌桿菌滋生的風險。

【延伸閱讀】

了解嬰兒油常見成分、使用時機！食藥署：寶寶肌膚「2狀況」用前要謹慎

網傳嬰兒配方奶超甜「等於2大瓶可樂」 醫師、營養師解析奶粉糖分來源！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67350

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw