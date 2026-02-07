知名客製「驊哥電腦」驚傳倒閉！商品全下架

「驊哥電腦」驚傳倒閉，疑欠千萬貨款、消費者保固求助無門。（圖／東森新聞）





知名客製化筆電業者「驊哥電腦」，在電競圈與學生族群中頗具知名度，沒想到驚傳倒閉！網路社群傳出店家資遣全部員工，更欠了1000多萬貨款。查看官網還有網購平台，大批商品已經下架，還有人保固內的筆電故障，卻遲遲沒有獲得業者回覆。而驊哥本人則發文，坦承財務上遇到狀況。

在網路上打出名號的驊哥電腦，主打客製化筆電，年營業額曾破3億元，更不時分享開箱或介紹影片，沒想到驚傳倒閉，社群平台出現爆料貼文，指出驊哥電腦資遣全部員工，整間公司剩老闆一人，更欠了1千多萬的貨款。

驊哥電腦的總公司就位在新北淡水的一處社區大樓裡面，不過他們並沒有實體店面，而是以網路商店為主，目前像是網購平台上的商品都已經下架，而且還掛上了休假中。

不只網購平台空空如也，驊哥電腦官網，多數商品也無法購買，掛上售完2字，甚至網紅夫妻檔蜜拉士愷，也在驊哥電腦粉專留言，和您購買的筆電保固內二次故障，寄送過去等了2個工作天，都沒有收到確認回覆，還有網友留言稱，南部某知名客製化電腦老闆，帶數十名黑衣人，到驊哥電腦公司搬貨，老闆投資失敗，資遣所有員工，相關消息一出，不少人好奇詳細原因。

3C達人壹哥：「如果是以記憶體漲價來說的話，對經銷商來說，第三方廠商或是原廠，他們其實東西沒有不好賣，對於他們（買家）來說的話，反而會想要在這個時間點，趕快（在更貴前）先有貨就拿到，所以對廠商來說，在這個區塊是比較樂觀的。」

內行分析，驊哥電腦疑似倒閉，原因與記憶體漲價無關，詢問其他筆電賣家也表示，一般業者都會囤貨，如果在近期賣出電腦一定有賺，質疑不是本業虧錢。

而驊哥電腦則發文說明，沒有跑路也沒有要倒閉，更沒有黑衣人來搬貨，承認在財務上出問題，跟代理商銀行溝通中，強調消費者已下單的商品都會正常出貨，針對員工部分，已依法支付資遣費，只是創立超過10年的驊哥電腦財務出狀況，也被視為從知名3C電商圈中殞落，引起廣泛討論。

