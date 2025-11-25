知名家具商聲請破產 計畫關閉33家門市

美國俄亥俄州的家具零售商「美國精選家具」於近日表示，計畫將關閉在美經營的33家門市。（示意圖／翻攝自pexels）





美國俄亥俄州的家具零售商「美國精選家具」（American Signature Inc.）於近日表示，計畫將關閉在美經營的33家門市，且已向法院聲請破產，結束經營77年的歷史。根據法院文件指出，公司日前面臨到財務困境，其實與房地產市場有關。

根據《Business Insider》報導，美國精選家具旗下擁有2連鎖品牌，並在17個州經營超過120家門市。日前公司宣布，已關閉位於田納西州的部分門市，未來還會加速閉店進程，總共計畫要關閉33家門市，約占全門市總數的四分之一。

廣告 廣告

至於為何會面臨到財務困難，美國精選家具表示，原因包括成本上升、利率居高不下，以及美國總統川普政策帶來的關稅政策影響。法院文件中，美國精選家具更特別點名「房地產市場」，由於購屋需求不高，導致房市降溫，進而成為營收下滑的主要原因之一。

由於利率升高，導致房屋交易降至全美數十年來的最低水平，分析機構Redfin指出，房市的降溫直接影響了家具需求。根據資料顯示，美國精選家具在2025年的銷售額為8.03億美元（約為252億5,435萬元新台幣），遠遠低於2023年的11億美元（約為345億9,335萬元新台幣）。

美國精選家具表示，從今年9月開始，除了關閉績效不佳的門市外，也將持續清理庫存，並尋求出售剩餘業務與資產。法院文件指出，他們將與一家名為ASI的資產購買公司簽訂資產購買協議，此項過程仍須等待當地法院進行批准。此外，美國精選家具也向《Business Insider》透露，目前門市及網站仍正常營運，他們將持續處理客戶訂單，並盡最大努力提供服務。公司也指出，未來的門市布局，將依出售程序的結果而定。

更多東森新聞報導

美國灣區生物科技公司聲請破產 負債超過千萬美元

22年航空說停就停！Blue Islands倒閉 全航班一夜取消

有錢烤肉「沒錢給我」！ 無業兒飆罵8旬母 持刀揮舞

