知名寵物貓黃阿瑪化身反詐吉祥物 台北市不動產公會攜手刑事局跑在反詐最前線
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】知名寵物貓咪黃阿瑪的後宮生活主角黃阿瑪x台北市不動產公會邀請刑事警察局共同參與「2025 台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」，在11月23日於總統府前凱達格蘭大道盛大起跑，本次由台北市不動產仲介經紀商業同業公會主辦的公益路跑，除了將路跑報名費投入社會救助、長者照護與弱勢關懷公益使用，更邀請知名寵物貓咪黃阿瑪擔任反詐吉祥物，手持反詐宣導牌，提示全民共同防詐。
本次公益路跑活動，多為年輕人及親子報名參加，刑事局分析年輕族群最容易落入「網路購物」詐騙陷阱，根據165打詐儀錶板顯示114年10月間全臺計有4,141件假網拍，財損金額達2億8千多萬元，因此，刑事局詐防中心主任張文源特別藉由公益路跑的機會，向參與的民眾提醒網路購物詐騙防範之道，這也是詐欺犯罪防制中心法制化後，張主任出席的第一個公開活動，跑在反詐最前線。
張主任在致詞中特別提到：新北市1名女高中生在Threads上向網友購買韓國女子團體BLACKPINK今年10月在高雄的演唱會門票轉售票，假賣家便提供「7-11賣貨便」假網站請她下單，下單後便要求要做實名認證，要求高中生提供無卡提款QR code，前後共遭提領6萬多元，才驚覺遭詐。此類假網拍詐騙係以假賣家提供「7-11賣貨便」假網站給被害人，被害人點選「7-11賣貨便」假網站下單，但顯示「需完成實名制認證」，需聯繫線上客服，再轉假客服配合「網路銀行轉帳」進行驗證作業，後續要求不斷匯款或提供無卡提款QR code。雖然假網拍的財損金額通常不高，但詐騙件數一直是詐騙手法前5名，透過今天年輕族群參與的路跑活動，特別提醒參與者留心此類詐騙手法。
刑事局除了將可愛的「反詐行動車」開至現場供民眾打卡換小禮物外，除暴特勤隊也在現場做武裝展示，供民眾體驗拍照，台北市不動產仲介經紀商業同業公會也邀請臺北市政府警察局松山分局、中正第一分局在現場作互動遊戲活動，為最直接的反詐及交通安全宣導，讓「幸福家園」不只是活動主題，更成為警民共同守護的目標。
