知名寵物貓黃阿瑪化身反詐吉祥物 跑在反詐最前線
知名寵物貓咪黃阿瑪的後宮生活主角黃阿瑪x台北市不動產公會邀請刑事警察局共同參與「2025 台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」，在11月23日於總統府前凱達格蘭大道盛大起跑。
本次由台北市不動產仲介經紀商業同業公會主辦的公益路跑，除了將路跑報名費投入社會救助、長者照護與弱勢關懷公益使用，更邀請知名寵物貓咪黃阿瑪擔任反詐吉祥物，手持反詐宣導牌，提示全民共同防詐。
本次公益路跑活動，多為年輕人及親子報名參加，刑事局分析年輕族群最容易落入「網路購物」詐騙陷阱，根據165打詐儀錶板顯示114年10月間全臺計有4,141件假網拍，財損金額達2億8千多萬元。
刑事局詐防中心主任張文源特別藉由公益路跑的機會，向參與的民眾提醒網路購物詐騙防範之道，這也是詐欺犯罪防制中心法制化後，張主任出席的第一個公開活動，跑在反詐最前線。
張文源在致詞中特別提到：新北市1名女高中生在Threads上向網友購買韓國女子團體BLACKPINK今年10月在高雄的演唱會門票轉售票，假賣家便提供「7-11賣貨便」假網站請她下單，下單後便要求要做實名認證，要求高中生提供無卡提款QR code，前後共遭提領6萬多元，才驚覺遭詐。
此類假網拍詐騙係以假賣家提供「7-11賣貨便」假網站給被害人，被害人點選「7-11賣貨便」假網站下單，但顯示「需完成實名制認證」，需聯繫線上客服，再轉假客服配合「網路銀行轉帳」進行驗證作業，後續要求不斷匯款或提供無卡提款QR code。雖然假網拍的財損金額通常不高，但詐騙件數一直是詐騙手法前5名，透過今天年輕族群參與的路跑活動，特別提醒參與者留心此類詐騙手法。
刑事局除了將可愛的「反詐行動車」開至現場供民眾打卡換小禮物外，除暴特勤隊也在現場做武裝展示，供民眾體驗拍照，台北市不動產仲介經紀商業同業公會也邀請臺北市政府警察局松山分局、中正第一分局在現場作互動遊戲活動，為最直接的反詐及交通安全宣導，讓「幸福家園」不只是活動主題，更成為警民共同守護的目標。
更多鏡週刊報導
偷嘗禁果害少女懷孕 墮胎露餡留鐵證色男慘了
3度激戰14歲外甥女 色姨丈傳曖昧簡訊露犯行
「創新界奧斯卡」全球百大科技研發獎揭曉 興采、工研院專利技術脫穎而出
其他人也在看
屏東救護車遭砸 警方追查涉案人 (圖)
屏東恆春旅遊醫院22日晚上發生停放在院內停車場的2輛救護車遭砸，救護車擋風玻璃碎裂，警方調閱監視器追查涉案男子中。中央社 ・ 2 小時前
藍委批院版財劃法：縣市設算表不敢公開
在野黨兩度修正《財劃法》後，行政院版則在日前出爐，在野態度備受關注。國民黨立委許宇甄痛批，行政院卻連最基本的縣市財政設算表都拿不出來，究竟各縣市在新公式下可分得多少統籌款與補助款？行政院目前都不敢公開，與各縣市要承擔哪些經費更是隻字未提，這種作法不是透明，而是刻意模糊。中時新聞網 ・ 1 小時前
若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。國民黨新北市議員林金結拿出一份內參民調說，若藍白共推黃國昌選新北「我會怕死啦」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
不動產仲介幸福家園公益路跑 蔣萬安為跑者打氣 (圖)
台北市長蔣萬安（舞台上者，前右6）23日上午出席2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑活動，並在舞台上為所有跑者加油打氣。中央社 ・ 6 小時前
月世界垃圾山主謀曝光！詹江村斷言政黨若不輪替 這些事層出不窮
高雄月世界被不肖業者傾倒數十噸垃圾，變成「垃圾山」，背後主謀是碧紅里里長李有財父子檔，民進黨高雄市黨部21日發聲明表示，已火速開除李有財黨籍。國民黨桃園市議員詹江村認為，政黨不輪替，垃圾山、大峽谷、淹水、天坑都有可能會繼續層出不窮。中時新聞網 ・ 1 小時前
打造女性友善城市 南市居家安胎服務最高補助1.1萬元
台南市政府以「性別平權、幸福共榮」為願景，推動多項婦女福利、培力與家庭支持服務，從孕期照顧、幼兒與家庭支持，到職涯發展及性別平權倡議，協助女性在婚育、工作與家庭等不同階段安心發展。其中，南市首創的「居家安胎服務」，每案最高補助1萬1000元。自由時報 ・ 6 小時前
中友百貨彰化店工程延宕 預計118年5月完工 (圖)
中友百貨彰化店進度延宕，引發彰化市代會質疑，認為業者若無正當理由，彰化市公所應開罰；中友百貨說明，公司請台中市建築師公會鑑定，確認延宕受缺料等外部因素影響，預計118年5月可完工。中央社 ・ 2 小時前
賴清德吃日本水產挺日 馬文君諷：乾脆學生班班吃壽司
大陸於11月19日宣布全面停止進口日本水產品，賴清德總統20日透過臉書等社群平台分享日本料理午餐照，展現對日本的支持。對此，國民黨立委馬文君批評賴清德把國安當兒戲，她直言，我們不需要只會搞笑的國家領導人，否則乾脆學生班班吃壽司、吃干貝好了。中天新聞網 ・ 18 小時前
羽球》國高中盃團體羽球錦標賽 未來之星齊聚花蓮
114年花蓮縣太平洋全國國高中盃團體羽球錦標賽，將於11月25日至12月1日於花蓮縣立體育館舉辦，中華民國羽球協會表示，全台有250隊、共計2500名國高中青少年男女好手報名參賽。TSNA ・ 16 小時前
中國7旬老婦赴日旅遊「錢包遭機場安檢員偷走」 中媒再指治安問題
據日本媒體近日報導，本月20日，成田機場的安檢員遭逮捕，他涉嫌偷竊一名70多歲中國籍女遊客的錢包。日中關係近期急遽惡化，中國政府呼籲國民避免赴日，該偷竊案件發生後，又有中國媒體指向日本的治安問題。太報 ・ 3 小時前
蔣萬安為公益路跑鳴槍 感謝捐款助弱勢與長者 (圖)
台北市長蔣萬安（左5）23日出席總統府前台北市不動產仲介公會舉辦的公益路跑，除為跑者鳴槍，並感謝公會捐贈新台幣150萬元予社會局，用於協助弱勢青年與獨居長者。中央社 ・ 3 小時前
蔣萬安出席公益路跑 感謝太太神救援讓他從容跑
台北市不動產仲介公會23日一早於總統府前舉辦「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」，眾多跑者齊聚一堂，台北市長蔣萬安也出席代表鳴槍。蔣萬安表示，他要代表北市府感謝公會捐贈150萬給北市社會局的「公益台北愛心平台」，可救助許多弱勢年輕朋友及獨居長者；蔣萬安也幽默分享家中二寶、三寶今日一早起床吵鬧，還好有太太協助，他才能「從從容容、游刃有餘」參加活動。中時新聞網 ・ 5 小時前
求歡遭拒、懷疑外遇 狠夫「凶殘刑求式」家暴妻！女兒嚇到輕生
人妻阿美（均化名）在將近３０年的婚姻中，始終籠罩在巨大的陰影之下。她的丈夫阿光長期對她家暴，讓她飽受折磨。直到今年4月，阿美被打得頭部腫脹、下巴青紫，緊急送醫並向警方求助，同時申請保護令。法院審理後發現，阿光的施暴行為極其殘忍，甚至祭出私刑，用手銬將妻子銬住，還威脅要用鹽酸潑她，讓阿美承受超越常人能忍受的暴力程度，最終裁定准許兩人離婚。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
台灣小宅購屋比加劇！只是高房價害的？專家：建商與科技人士功勞不小
近年全台房市交易小宅化趨勢明顯，專家指出，建商炒小宅，炒房族也熱於投資，小宅自然發展蓬勃，至於少子化趨勢等，實坪14坪以下的房子，加上畸形格局，是否真的適合1~2人居住，大家可以自己思考。（陳韋帆）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
台北市不動產仲介幸福家園公益路跑（3） (圖)
2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑23日於總統府前凱達格蘭大道舉行，參賽者在鳴槍後紛紛起跑。中央社 ・ 6 小時前
基隆宮廟爆炸案！8旬翁「臟器外露」 懂製造炸藥
基隆宮廟爆炸案！8旬翁「臟器外露」 懂製造炸藥EBC東森新聞 ・ 2 小時前
麻將館緊鄰國小挨批 竹市：管理條例送審並加強稽查
（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）新竹市有多間麻將館開設在校園附近，市府遭質疑在管理與執法上完全失能。竹市府表示，已完成「新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，並送議會審議，也持續加強稽查臨檢。中央社 ・ 3 小時前
騙越多人判越輕？逃逸移工涉24件詐欺罪徒刑總和25年…合併執行只關2年
彰化一名越南籍逃逸移工阮男，今年2月經同鄉友人慫恿加入詐騙集團擔任「提款卡測試手」，負責確認人頭帳戶是否正常及餘額等工作。阮男上工4天就落網，但已害24人損失117萬元，被判24件詐欺罪，每件判刑1年至1年5月不等，有期徒刑總和25年10月徒刑，但彰化地檢合併執行僅判2年11月。檢方不服提上訴，二審法官認為刑責過輕，撤銷原判決，改判4年徒刑；全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
日本業者看中國旅遊警示 有人淡定有人擔憂
（中央社東京22日綜合外電報導）中國與日本發生外交爭端，並在本月中旬起建議公民不要赴日旅遊後，東京部分店家不以為意，不過以中國遊客為主要客源的旅宿業者已陸續接到取消通知，並對此感到擔憂。中央社 ・ 21 小時前
用大麥克指數佐證「台灣病」 專家：易懂卻不嚴謹
（中央社記者潘姿羽台北23日電）經濟學人以「大麥克指數」為由，指稱台灣匯率長期遭低估，導致「台灣病」，引發各界正反意見，不過單就「大麥克指數」是否適合做為評斷匯率標準，學者專家多認為不夠嚴謹，尤其大麥克指數相較於匯率因素，反映更多的是在地生產成本。中央社 ・ 3 小時前