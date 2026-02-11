知名巧克力品牌特價20元！家樂福超低價掀購買熱潮 網笑稱：這價格小學生都吃得起
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導
近日有網友在Threads分享，逛家樂福時意外發現知名巧克力品牌GODIVA竟以「一條20元」的超低價格販售，貼文曝光後立刻引發熱烈討論，不少網友直呼「這個特價也太心動了吧！」、「真的是挖到寶了」，掀起一波搶購熱潮。
原PO表示，自己買到的是GODIVA「經典大師焦糖醬夾心牛奶巧克力」條裝版，不過價格實在是太便宜，忍不住一次帶走好幾條，她也不禁直呼，「30歲全款拿下5條」。消息曝光後，網友紛紛留言，有人表示在便利商店購入同款要價約65元，原PO也幽默笑稱「這價格小學生都吃得起」。
不過，也有網友提醒該款巧克力偏甜，「爆甜」、「超級甜」，口味因人而異，另外也有網友補充GODIVA現在已經不是比利時公司經營，而是土耳其公司著手經營。而這波驚喜特價也並非人人都能遇上。有網友哀號跑了多家門市都撲空，也有人無奈表示「竹北已經沒有家樂福了」、「之前全聯架上沒貼標 26元 以爲很便宜 全掃買了快50條」。
實際上，經家樂福官網及GODIVA官網查詢價格可發現，家樂福官網顯示該款巧克力原價為65元，網路優惠價49元；GODIVA官網標示售價則為59元。此次實體門市出現20元價格，也被推測可能為特定門市出清或促銷。值得一提的是，GODIVA 原為比利時巧克力品牌，2007年由土耳其食品集團 Yildiz Holding 收購後，在土耳其當地超市如Migros、Carrefour等通路，售價僅約台幣20至30元起，價格相當親民，也因此成為不少旅客喜愛的伴手禮。
