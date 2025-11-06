知名度高反而容易落選？！馬郁雯喊話「有心理準備」：但現在的目標是初選！談綠營「台北市長誰爭取」：對吳怡農態度「有所保留」、可以有更好選擇

有「揭弊女神」之稱的前記者馬郁雯4日表態，將爭取民進黨提名，參選北市中正、萬華區議員，且獲得黨內新潮流派系前立委段宜康支持。對此，馬郁雯今（6日）於電台節目《新聞放鞭炮》表示，段宜康有提醒，知名度越高的候選人，反而越容易落選，所以已經有心理準備，「不過那都是之後的事情，現在的目標是黨內初選」。

談及擔任記者，與身為黨內候選人，有何不同，馬郁雯表示，她曾經就這件事與段宜康討論過，「委員的意思是說，若今天是真心為了這個黨好，那你一定會提出諫言，讓大家感覺出你的言論是希望黨往更好的地方走」。

針對民進黨台北市長推舉誰是比較好的選擇，馬郁雯指出，對於目前已經遞交意願表的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，她的態度「有所保留」，並指出民進黨可以有論述能力更強、更好的選擇。

節目主持人周玉蔻也提問，「那立委王世堅是好選擇嗎？」馬郁雯回應，「他能夠爭取到更多中間選民的支持，但是本土民進黨、台派，不一定能接受他」。

此外，周玉蔻也點出，「知名度高的人，反而容易落選」。馬郁雯坦言，前幾日與段宜康討論時，也有提到這件事，「因為關注度高，大家都認為一定當選，那選票就會被分掉」。馬郁雯表示，對於這樣的情況已經有心理準備，不過那都是後面的事，「但現在最重要的目標，是黨內初選」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞）

