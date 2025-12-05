知名律師知法犯法！ 涉牽線以「假文件」助中客來台

台北市 / 綜合報導

知名律師竟協助中客以假文件商務簽證來台！移民署日前調查發現，有中客以商務簽證來台，但落地後就行蹤不明，行程也都對不上，檢調昨(4)日前往律師事務所、顧問公司等地搜索，並約談涉案5人。負責幕後牽線的陳姓律師，及偽造假在職證明的賴姓負責人，訊後都以100萬元交保，幫忙代辦簽證的旅行業者則以30萬元交保。

穿著軍綠色外套，一看到攝影機迅速低頭，他是陳姓律師，遭爆協助中客用假文件來台，訊後以百萬交保，不是很重要的人啦不要拍，戴著口罩緩緩走出北檢，涉案的李姓旅遊社業者30萬交保，還有建設公司賴姓負責人，也是百萬交保。

廣告 廣告

大批旅客提著行李，來來去去，有的是來玩有的是來洽公，移民署日前發現，有中客以商務名義來台，但既掌握不到行蹤，行程表也都對不上，全都透過同一家旅行社，因此向上追查。

陳姓律師先是成立移民顧問公司，與特助一同為中客幕後牽線，再由賴姓兄妹偽造不實契約及在職證明，李姓旅行社業者則負責代辦簽證等事務，由於中客不能以個人名義來台觀光，他們透過商務名義鑽漏洞協助中客來台。

檢調4日前往律師事務所，移民顧問公司、旅行社等多處搜索，並約談涉案5人到案，這一查才發現他們分工縝密，賴姓業者的妹妹10萬交保，陳姓律師特助則以50萬交保，幾人行為不只涉及偽造文書，更恐將嚴重影響國安問題，行蹤不明的中客人在何方，檢警也將持續釐清更多細節。

原始連結







更多華視新聞報導

「仙塔律師」涉詐被起訴 移送懲戒「執照恐不保」

防校園濫訴 校長協會：可參考日本校園律師方案

律師涉勾結黑幫詐團洩密 北檢令30萬交保

