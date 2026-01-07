知名律師租屋藏匿傅崐萁管家！ 張睿文被移送律懲會

傅崐萁管家李慶隆在遭通緝一周後，由律師陪同向調查局北機站投案，調查官依法逮捕，訊後移送北檢歸案。（圖／報系資料照）

台北地檢署去年3月偵辦國民黨立院黨團總召傅崑萁競選小物案，搜索傅崑萁的管家李慶隆台中的住處，但李慶隆旋即失聯被通緝，最終在5月才主動投案。檢調發現，名律師張睿文疑似協助藏匿李，規避偵查，被依照藏匿人犯罪嫌起訴，並經一審判處8月有期徒刑，緩刑5年。北檢今日（1月7日）也將張睿文移付懲戒。

台北地檢署去年3月11日搜索李慶隆台中的住處以後，李男在到案接受檢方複訊、交保以後便直接人間蒸發。檢調去年4月間要傳喚李慶隆時聯繫不上，調查人員與張睿文聯繫時，她表示只有在3月14日時曾接到李慶隆的電話，但最後仍和李慶隆失聯。事後，檢方於5月2日對李慶隆發布通緝，並搜索張睿文，於訊後諭知其50萬元交保，最後李慶隆於5月9日投案，於訊後以100萬元交保，配戴電子腳環。

而檢方發現，李慶隆「人間蒸發」期間，是透過張睿文協助才得以躲藏。張瑞文以親戚北上找工作為由，向王姓房仲借用台北市大安區某套房的鑰匙，李慶隆則於被檢方請回的隔日晚間11時許駕車來到張睿文的事務所，並在張睿文的指示下，將車輛停入其事務所地下室的機械停車位，李慶隆下車後先是拆掉車牌，才和張睿文會面。

事後由張睿文駕車載著李慶隆，於去年3月13日凌晨至台北市大安區某處和王姓房仲碰面，交付1萬7000元房租給她，再由房仲轉交給不知情的屋主。最終檢方於去年的11月11日依藏匿犯人罪嫌起訴張睿文，並求刑8月，另將分「律他」案，將張移付律師懲戒委員會懲戒。

台北地院開庭時，考量其在審理期間改口認罪，判張女有期徒刑8月，並緩刑5年，而台北地檢署也認為張女違反律師法、律師倫理規範，今日將張移付懲戒。

