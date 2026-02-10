知名快遞主管不倫女部屬！廁所、停車場大戰20次

知名快遞公司主管不倫女下屬。（示意圖／翻攝自pexels）





台灣知名物流公司爆出職場不倫，一名主管阿正（化名）遭妻子指控出軌女部屬小艾（化名），兩人不僅大膽在公司停車場、廁所發生性行為次數多達20次，女方甚至傳送裸露下體的影片調情。台北地院審理後判決小艾應賠償30萬元。

公司停車場、廁所激戰

判決書指出，阿正與妻子2018年結婚後育有一子，家庭原本和樂。某天妻子意外發現，阿正與同公司女部屬小艾交往密切，2023年11月開始多次透過電子郵件與微信互傳親密且具性暗示的鹹濕對話，甚至傳送裸露下體的照片和影片給阿正，阿正坦承發生婚外情，事後寫下悔過書，內容包含兩人自2023年底開始，就在公司新舊大樓的無人廁所及停車場等地發生關係。

女部屬辯「主管騷擾」 鹹濕對話曝光

小艾辯稱，2023年底因為職務調動，成為阿正所屬部門的部屬，阿正從那時就開始展開追求，未經同意多次以暱稱謂稱呼她，電子郵件、微信對話以及裸露下體的照片影片等，都是礙於阿正主管的身分，怕工作受影響、薪資獎金被扣才會配合傳送，更強調事後有向公司提出性騷擾申訴，強調兩人沒有發生性行為，阿正寫下的悔過書也不是事實。

廣告 廣告

法官勘驗兩人對話發現，阿正寄送電子郵件調情，問小艾「起床了嗎﹖我很想妳」，而小艾則傲嬌回「I love u so much.」、「yesterday,last night…I thinking of u makes me sleepless.I want to make XXXX with u」。

針對是否發生性行為部分，法院發現，小艾曾以微信調情表示「我要X 你的X 放進去才能高潮」，阿正則興奮回應「我也想趕快能放進去你的那裡」、「我喜歡看著你高潮的樣子，也享受著你高潮時咬我的快感」，鹹濕對話證實兩人發生性行為。

此外，阿正的悔過書中也記載「本人現任職於順豐公司，大約於2023年12月起與小艾發生婚外情。於公司的新蓋大樓內，多次和小艾發生性關係。12月發生地點為公司舊大樓無人樓層廁所內，1至2月發生地點為公司新大樓地下室3樓停車場廁所。本人做出以上既傷害妻子又破壞家庭和諧的事情深感懊悔。本人保證日後絕不再犯…」

阿正以證人身分表示，兩人自2023年11月前後開始交往至2024年4月左右，除了像男女朋友摟摟抱抱，也有發生性行為20幾次，悔過書是他為了讓妻子相信不會再犯才自願寫下，內容也和事實相符。

判決結果出爐

法官認定，小艾明知男方有家室卻仍發展不倫戀，已嚴重破壞原告婚姻生活的圓滿，侵害配偶權情節重大。考量雙方學經歷與財產狀況，最終判決小艾應賠償妻子30萬元，全案仍可上訴。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

快訊／高金素梅涉3大案 檢調搜30處約談18人

Fumi阿姨踹飛捷運婦 法院2關鍵認互毆罰4千元

北投湯屋驚傳命案！男女倒臥浴室內雙雙身亡

