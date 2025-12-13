知名成人片女星入住泰國飯店數小時墜樓亡「生前最後貼文意外引熱議」

國際中心／綜合報導

成人片女星兼網紅的瑪達肋納（Mary Magdalene，33歲）在泰國飯店墜樓身亡。（圖／翻攝自IG @marymagdalenedied）

一名墨西哥裔加拿大籍成人片女星兼網紅的瑪達肋納（Mary Magdalene，33歲），日前前往泰國普吉島並入住芭東塔飯店，不料數小時後，就被發現墜樓身亡；當地警方到場初步勘查後，未排除任何可能性，目前已將遺體送驗，以便釐清死因。據報導，該成人片女星生前幾小時前，曾在社群平台發布一條的貼文，沒想到，不久就傳出身亡憾事，瞬間引起社群廣泛議論。

根據綜合外媒報導，瑪達肋納真名為丹尼斯·伊馮娜·賈維斯·貢戈拉（Denise Ivonne Jarvis Gongora），並以誇張上圍以及長年進行的極端整形與紋身改造，在社群平台累積了大量的追蹤者與話題性。她於當地時間週二抵達普吉島並入住芭東塔飯店（Paton Tower）；然而，瑪達肋納原定僅停留一晚，但進房僅過數小時，就在當天下午13時30分許，被飯店人員倒臥在停車場，且當場死亡。

普吉島警方接獲報案後立即展開調查，初步勘查顯示，死者的房間陽台邊緣留有拖鞋，針對拖鞋擺放位的置，猜測死者可能是不慎失足墜落，導致身亡。不過，警方也強調，目前對所有可能性皆未排除，遺體已從芭東醫院轉送至普吉瓦奇拉醫院進行屍檢；詳細的墜樓原因及死因，仍須等待法醫相驗報告出爐才能確定。

報導指出，瑪達肋納離世前數小時曾在Instagram發布了一則貼文，內容是瑪達肋納將自己的童年照片與1998年電影《楚門的世界》的結尾片段中，主角脫離虛假世界時對鏡頭鞠躬：「如果我沒再見到你們，祝你們下午好、晚上好、晚安。」的結尾場景進行對照；此外，瑪達肋納還將自己的帳號名稱修改為「MaryMagdaleneDied」。如今該貼文成其人生最後的公開文章，也為事件增添耐人尋味的色彩。

噩耗傳出後，其兄長伊凡在社群平台發文悼念，「我真希望我能花更多時間了解你。你太有趣、太有創意了，比我強太多了。我對你的愛遠超言語所能表達，你就是我的全世界。我多麼希望一切都不一樣。謝謝你的一切，我愛你，妹妹」。許多圈內網紅與藝人也紛紛表達哀悼。

