知名成人網Pornhub驚傳遭駭！「逾2億高級會員」私密資料恐外流
成人網站「Pornhub」傳出資安事件，知名駭客集團「ShinyHunters」宣稱，近期成功入侵Pornhub的數據分析供應商，竊取大量付費會員（Premium）資料及觀看歷史紀錄。該集團更向Pornhub母公司Ethical Capital Partners勒索比特幣，威脅若不支付贖金就公開資料。對此，母公司目前尚未回應。
Pornhub傳資安事件 驚爆2億付費會員資料外洩
綜合外媒報導，駭客集團「ShinyHunters」在16日發聲明表示，他們透過Pornhub用於分析流量的第三方數據分析供應商「Mixpanel」取得高達2億筆付費會員資料，包含電子信箱、地理位置、影片類型、觀看時間及搜尋關鍵字等。ShinyHunters同時要求Pornhub母公司Ethical Capital Partners以比特幣支付贖金，並保證收到款項後將立即刪除所有被竊資料。
3會員證實確實註冊過Pornhub Premium
根據《路透社》報導，目前仍無法確定Pornhub資料外洩的完整範圍及細節，但ShinyHunters提供的一些樣本資料中，含14名高級會員資料。經對比後，其中3名會員證實確實註冊過Pornhub Premium，分別是2名加拿大男子和1名美國男子。
Pornhub規模龐大 付費會員超過2億
Pornhub為全球知名度最高的成人網站，每日造訪人次據稱超過1億次，年訪問量高達360億次。網站多數影片可免費觀看，但付費會員Pornhub Premium每月需支付14.99美元（約新台幣470元），可享高畫質、無廣告及虛擬實境（VR）影片服務。自推出以來，Premium服務吸引超過2億人訂閱。
母公司與供應商尚未回應
目前，Pornhub母公司Ethical Capital Partners尚未對事件發表回應，而Mixpanel則否認與此次外洩事件有關。事實上，Pornhub早在12日就曾通知付費會員，承認網站近期發生涉及第三方數據分析商Mixpanel的資安事件，並可能影響部分會員權益。
