知名手搖又出包！奶茶內藏整張收據 店長稱：乾淨又無菌

大陸中心／游舒婷報導

中國新開的網紅飲料店「茉莉奶白」屢傳食安爭議，繼塑膠袋後，又有網友上網爆料，在飲料杯中喝出「整張收據」，陸媒實際去店家採訪，店長卻聲稱紙張乾淨無菌，說法讓網友相當傻眼。

中國知名手搖飲店「茉莉奶白」又出事。（圖／取自微博）

根據《看看新聞》報導，江蘇一名男子8日在外送平台點了一杯「茉莉奶白」的奶茶，結果竟然在杯子裡看到一張完整收據。男子表示，自己在喝時完全沒發現，經朋友提醒，用吸管抵住杯壁才發現，他打電話到店家反應，最後獲得人民幣500元（約新台幣2200元）的賠償。

事後媒體到當事店家進行訪問，店長坦言，那張收據應該是出餐時掉進去，但他強調，紙張是乾淨無菌的，掉下去的時間不長，就算喝了也不會出事。

而這已經不是「茉莉奶白」第一次出現問題，去年就有網友上網爆料，在「茉莉奶白」買的奶茶裡竟然有一整個完整透明塑膠袋，讓人相當傻眼，後來官網也發布道歉聲明。

