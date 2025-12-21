知名手搖品牌「掛自家Logo花束、飲料袋」哀悼挨轟 今發道歉聲明

地面上放著一束束白色花束，捷運台北車站、中山商圈19日的張文隨機攻擊事件造成4死11傷，震撼全台，民眾自發回到北車M7出口以及中山商圈獻花，也有人現場寫起小卡片，提到英雄辛苦了，更哀悼逝者安息、傷者康復。

不過一間知名手搖飲料老闆帶著自家Logo的飲料袋，還掛上品牌的花束致意，此舉引發網友砲轟，痛批「到底在蹭什麼？」、「一秒示範老闆親自毀了自己品牌」、「都這時候了還打廣告」。今（21）日該品牌發出道歉聲明，表示誠摯面對因表達方式不當所引起的各界討論與質疑，感謝社會大眾的指正與提醒，「我們虛心接受，並在此致上誠摯的歉意」。

但是該篇道歉聲明卻關閉留言，網友直呼超沒誠意，紛紛湧入上一則貼文痛罵吃「人血饅頭」、「噁心品牌」，並揚言要全民抵制。

責任編輯／施佳宜

