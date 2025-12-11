知名手搖飲加盟主爆虐狗片流出！柯基遭痛打閃躲 議員出手、網怒灌1星

社會中心／施郁韻報導

虐狗男子拿掃把柄不斷對柯基揮舞，拿鞋子砸向柯基，還威脅要安樂死。（圖／翻攝自Threads）

近日社群平台流傳一名男子揮打家中狗狗的影片，讓人不忍直視，影片流出後，引起網友們憤怒抨擊，不少網友擔心該隻老犬有生命危險。網友指出虐狗男疑似為手搖飲加盟店負責人，對此，台北市議員陳宥丞也出手了。

根據網路流傳影片顯示，虐狗男子拿掃把柄不斷對柯基揮舞，並連帶罵髒話，柯基不斷扭動閃躲，男子甚至拿鞋子砸向柯基，還威脅要安樂死。

有眼尖網友指出，該名男子疑似在台北經營手搖飲店，還有網友稱曾在店裡見過這一隻柯基，懷疑是遭虐老犬。不少人湧入該手搖飲店家給一星負評，Google地標也被網友截圖揚言抵制。

不少網友將影片轉傳給地方民代，台北市議員陳宥丞11日晚間留言中，指出請市府動保處立即查證影片真偽並介入調查，呼籲民眾若掌握飼主資料、地點線索，盡快提供以加速救援，「對於虐待動物，絕不寬容」。

手搖飲品牌臉書專頁，遭許多網友洗版留言「虐狗不處理嗎」、「請總部提告」。

「茶聚」總部在今日凌晨0時緊急發布公告，「這件事屬於加盟主的個人行為，但茶聚對任何形式的暴力行為態度與立場是一致的、毫不含糊——我們不接受，也不容忍。」已責成團隊立刻啟動危機處置機制。

茶聚加盟總部聲明如下：

各位消費者、以及支持茶聚的朋友們：

我在第一時間得知，有加盟門市的負責人於社群平台上發布疑似涉及虐待動物的影片。身為茶聚加盟總部的負責人，我對此感到震驚，也感到極度遺憾。

雖然這件事屬於加盟主的個人行為，但茶聚對任何形式的暴力行為態度與立場是一致的、毫不含糊——我們不接受，也不容忍。

在確認事件後，我已責成團隊立刻啟動危機處置機制，目前已執行下列措施：

• 即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限

• 依照加盟契約啟動違規調查程序

• 同步展開事實釐清、法律顧問評估與後續處置作業

我們深度理解此事件對社會大眾造成的不悅，也傷害了許多支持茶聚的朋友。作為品牌負責人，我要向所有關心此事的大眾，表達我個人的歉意。

我們會在最短時間內公布後續決議，並依最嚴格標準處理。本事件也再次提醒我們：加盟體系的品牌名譽的休戚與共，加盟主們應避免類似情況再度發生。

感謝大家對茶聚的提醒與監督。

茶聚加盟總部 吳致宏 總經理

敬上

