知名手搖飲糖漿奶精放戶外「高溫日曬」 中市稽查4缺失曝：2/2複查合格

記者潘靚緯／台中報導

國內知名連鎖飲料品牌「得正」、「一芳水果茶」的原料供應商，遭民眾踢爆把室外停車場當作倉庫，長期存放大量糖漿、奶精等原料，不僅在高溫下曝曬，甚至常有貓狗出沒留下排泄物，衛生品質堪慮。台中市衛生局接獲檢舉，1月23日前往稽查，查獲業者將食品原料放在室外棚架、冷凍設備溫控不足等多項缺失，於2月2日複查合格，之後將再無預警派員稽查，若違反規定，將依食安法開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

中市食安處前往稽查發現，塑膠桶裝糖漿與奶精，被放置在戶外停車場，冷凍設備溫控不足。(圖／台中市政府提供)

根據《知新聞》報導，「茗宏企業有限公司」在台中經營數十年，是知名飲料店「一芳水果茶」、「得正」的原料供應商，包括液態糖、奶精、調味糖漿、粉圓等原物料，近年來因供貨量暴增，卻未另外尋找合格的倉儲空間，將大量食品原料堆放在公司對面半露天停車場內，儘管有遮雨棚，但仍受到高溫日曬、雨水侵襲，甚至有部分塑膠桶裝的糖漿原料，被暫放在露天空地直接曝曬，夜間更有貓狗進出，引發食安疑慮。

中市食安處勒令限期改善，2/2前往複查已改善，存放區裝設布幕。(圖／翻攝畫面)

台中市食安處獲報，已於1月23日派員稽查，確認茗宏在室外棚架存放食品原料，有不當保存疑慮，已要求業者立即移入室內適當場所存放；另查獲冷凍設備溫控不足、廢棄物及退貨品未妥善區隔、食品未離地放置等缺失，命限期改善，2月2日複查合格，將再無預警派員稽查。

食安處強調，已將業者列為高風險名單，若違反規定，限期改善後仍未符合規定，將依《食品安全衛生管理法》第8條裁罰，6萬元以上、最高2億元罰鍰。

