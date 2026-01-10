知名手機品牌大裁員後 再併入手機大廠！官方證實了

知名手機品牌realme大裁員，宣布回歸母公司。（圖／realme官網）





知名手機品牌realme近期正式證實，將結束「獨立品牌」，全面回歸母集團OPPO體系，未來將與 OnePlus（一加）並列為旗下子品牌。此決策曝光前，realme 已於2025年底接連傳出兩波大規模裁員，裁員範圍涵蓋軟體、硬體等核心部門，引發市場高度關注。

根據《新浪新聞網》報導，此次整併主要考量在於資源整合與降低重複投資成本。realme在2018 年憑藉著「敢越級」的策略，全球銷量一度突破1億台，但在全球手機市場競爭加劇、成長趨緩的情況下，集團選擇重新整隊。未來 OPPO 集團將採取「OPPO 主攻全方位市場、OnePlus 專注性能旗艦、realme 鎖定年輕族群與線上市場」的鐵三角布局，以提升整體競爭力。

用戶擔憂

消息曝光後，PTT網友以「Realme要正式併入OPPO了」為題引發討論，不少網友表示擔憂，表示「併入後特色恐被稀釋」、「產品定位可能更混亂」、「併進去就失去真我了」，甚至形容未來產品線可能與 OPPO「區隔不清」。對此，官方強調此次組織調整不影響既有產品規劃，並承諾未來將在品牌定位與產品設計上做出更明確區隔，維持差異化。

售後服務是否受影響

realme之後的系統介面與售後服務是否受影響，也是用戶關注的焦點。realme UI早已與ColorOS高度相似，甚至能在系統資訊中看到ColorOS版本號，未來整合後有望提升更新速度與穩定性。售後方面，由於realme在台灣的代理商與維修體系本就與 OPPO 共用，維修流程與保固權益現階段不會改變，對台灣消費者影響有限。

