知名拉麵店遭爆用「化學湯頭」！店家怒發聲明回應了
生活中心／楊佩怡報導
從日本連鎖品牌插旗到台灣職人自創店，這股拉麵風潮已席捲全台。即便是炎炎夏日或寒冷冬夜，也擋不住食客的熱情，排隊盛況早已成為街道上的日常風景。然而，近日以雞白湯聞名的拉麵店「三冬麵舖」，卻被網友質疑湯頭是採用「化學調味料」，才使味道濃郁。對此，三冬麵鋪老闆發文嚴正聲明該指控是「惡意散布毁謗編造不實」，更強調，化學調味、濃縮精只能提升直接鮮味、些微香氣，而天然雞本味與肉味是被無法取代的。
「三冬麵舖」被網友封為全桃園最強雞白湯拉麵店。（圖／翻攝畫面）
號稱桃園最強的雞白湯拉麵店「三冬麵舖」，一天只營業3小時、一週僅營業4天，但每天排隊人潮爆滿，甚至還要提前填寫登記表才吃的到；不管是新客還是老饕，都是衝著「三冬麵舖」的招牌雞白湯而來，其濃郁但不膩口的湯頭，還曾被美食部落客形容「雞白湯喝完會讓你嘴唇黏住的等級」。然而，近日店家卻發現，網路上出現不實謠言，稱「三冬麵舖」的雞白湯湯頭是化學調味料，該網友稱一名離職店員透露，店家都會在湯頭內加一堆調味粉，「一堆化學物質混下去變濃郁湯頭」。
店家發現有網友在聲稱湯頭使用化學調味料，使湯頭濃郁，還說是離職同事說的。（圖／翻攝三冬麵舖臉書）
針對該言論，「三冬麵舖」立刻在臉書發出聲明表示，三冬麵舖平均一碗湯使用555g的全雞、雞骨、雞腳熬製。「我們就是靠這立足的，不容質疑！」，若是主觀口味不合，都可以接受，「但惡意散布毁謗編造不實，我們就不能坐視不理了！而對於一群熱愛料理與美食的人也是莫大的羞辱！」，同時店家也補充指出化學調味、濃縮精只能提升直接鮮味、些微香氣，而天然雞本味與肉味是被無法取代的。
店家發出聲明強調該網友言論是不實謠言，事後該名網友也道歉並將帳號關閉。（圖／翻攝畫面）
目前該網友已道歉也關閉帳號，不過對方是一面說是自己主觀認定，但又推卸責任給「聽說」，一方面說自己無意傷害名譽，卻又從去年就開始散佈不實。店家直言「這種行為言語藝術創作者，我也不想與之糾纏，但損害已經造成，所以特此出來澄清！」。貼文曝光後，不少網友留言支持店家「太好笑，這麼讚的湯如果化調就能做出來，大家都發財了」、「大街造謠小巷道歉」、「支持提告，這種嘴秋愛造謠的，需要讓他長長記性」、「三冬的味道不是化學調味料做的出來的，吃過的都知道」。
原文出處：知名拉麵店遭爆「湯頭用化學調味」！店家怒發聲明嗆「毁謗」：肉味無法取代
