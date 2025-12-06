知名按摩師爆「抓鳳筋」性侵女客 還偷拍下體遭起訴

台中一名小有名氣的按摩師遭指控性侵女客人。（示意圖／Pexels）





自稱海軍陸戰隊退役的台中運動按摩師阿榮（化名），宣稱其特殊的「龍筋、鳳筋」技法可雕塑體態，吸引不少健身房會員。但24歲女子小婷（化名）指控阿榮利用按摩機會性侵；檢方調查後，發現阿榮手機內有大量健身房女客的私密照，依強制性交與強制猥褻罪起訴。

據《鏡報》報導，阿榮透過個人及工作室社群帳號，塑造軍旅背景及按摩專業形象，經常發布替客人按摩照片，在中部健身圈小有名氣，小婷也因阿榮名氣與想改善體態，預約前往按摩，卻逐漸落入狼爪。

小婷指控，阿榮首次按摩時以儀器與手技施作，過程並無越界行為，不過阿榮提到她的大腿水腫可能與婦科問題有關，令她對健康產生疑慮。阿榮在第二次按摩時，提及淋巴排毒、龍筋與鳳筋手法，還強調這技法在國外很流行，並逐漸靠近她的敏感區域。未料第三次按摩，阿榮主動提及夫妻生活不協調、部分女客會要求做特殊服務，同時再度提及龍筋、鳳筋。

儘管小婷明確表達拒絕，阿榮仍強調「不按就前功盡棄」，甚至強行脫褲企圖發生性行為。小婷表示，阿榮被她推開後雖表示「還好妳有制止，不然我以為妳願意」，卻提及「按敏感點應該會舒服」，之後又將她推倒在按摩床。以毛巾覆臉猥褻。

小婷逃離現場後報警提告，起初檢方因證據不足不起訴阿榮，直到小婷聲請再議、搜索阿榮手機，才在手機內發現大量女客下體與私密部位照，認定仍有阿榮涉有重嫌，依強制猥褻與強制性交罪嫌起訴阿榮。





